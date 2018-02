Intervest Offices & Warehouses heeft nog werk

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad blijft een zorgenkind . In de loop van het jaar daalde de bezettingsgraad van de totale portefeuille van 91 procent naar 86 procent. Indien men evenwel de herontwikkeling van Greenhouse BXL, in samenwerking met RE-flex (flexibele ruimtes) buiten beschouwing laat, is er een stabilisatie op 91 procent.

Dividend

Dat is wel het laagste dividend dat het bedrijf uitkeerde sinds zijn beursgang in 1999. Over 2015 werd nog 1,71 euro per aandeel betaald. Ook over het boekjaar 2018 is er maar een garantie van een dividend van minimaal 1,40 euro per aandeel.