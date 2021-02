Intervest Offices & Warehouses houdt vast aan dividend

Het Greenhouse in Antwerpen is een van de complexen die Intervest Offices & Warehouses in zijn portefeuille heeft.

Ondanks een daling van de kernwinst houdt de vastgoedgroep Intervest Offices & Warehouses zijn brutodividend over het voorbije boekjaar op 1,53 euro per aandeel.

Hoewel de vastgoedgroep ook had af te rekenen met de gevolgen van de coronapandemie, was 2020 voor Intervest Offices & Warehouses (IOW) ook een historisch jaar. Want voor het eerst in zijn geschiedenis steeg de waarde van de vastgoedportefeuille boven 1 miljard euro uit. Dankzij 110 miljoen euro aan investeringen in overnames en herontwikkelingen en een stijging van de reële waarde van de portefeuille kwam de totale waarde uit op 1,018 miljard euro.

Ondanks de pandemie kon IOW zijn totale bezettingsgraad op hetzelfde peil (93%) als in 2019 behouden. Maar de huurinkomsten vielen wel terug. IOW inde 61,3 miljoen euro aan huurinkomsten, 7,3 procent minder dan in 2019.

Dat bleef ook niet zonder gevolgen voor de EPRA-winst of de winst uit de kernactiviteiten. Dat resultaat daalde met 14 procent tot 40,35 miljoen euro, of 1,6 euro per aandeel. In 2019 kwam dat resultaat nog uit op 1,91 euro. De terugval is te wijten aan een mix van lagere huurinkomsten, desinvesteringen en hogere kosten.