Intervest verhoogt winstverwachting

De verhuurder van magazijnen en kantoren verhoogt zijn verwachte winstprognose dankzij grote nieuwe huurcontracten voor zijn logistieke portefeuille.

Na een goed derde kwartaal, waarin de bezettingsgraad steeg en nieuwe verhuurcontracten werden afgesloten, trekt Intervest Offices & Warehouses zijn winstverwachting voor het hele jaar op. De verhuurder van logistiek vastgoed (65%) en kantoren (35%) verwacht nu dat de EPRA-winst tussen 1,70 en 1,72 euro per aandeel uitkomt. Tot dusver stond de prognose op 1,65-1,68 euro.

Intervest bevestigt meteen ook het beoogde brutodividend van 1,53 euro voor dit jaar, wat evenveel is als over 2020 werd uitgekeerd.

Over de eerste negen maanden realiseerde Intervest een EPRA-winst van 1,30 euro per aandeel, 10 procent meer dan over dezelfde periode van vorig jaar.

De bezettingsgraad lag eind september op 94 procent, 1 procentpunt meer dan eind 2020. Er is wel een aanzienlijk verschil tussen de logistieke portefeuille en de kantoren. Van de logistieke gebouwen is 99 procent verhuurd (98 procent in België en 100 procent in Nederland), van de kantoren slechts 87 procent.