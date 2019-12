Intervest vindt opvolger voor Jean-Paul Sols

Gunther Gielen neemt begin volgend jaar de fakkel over van Jean-Paul Sols, de man die Intervest succesvol diversifieerde naar logistiek.

Sols kondigde in juni onverwacht zijn vertrek aan bij Intervest Offices &Warehouses , een bedrijf dat hij 13 jaar lang leidde en ingrijpend transformeerde. Toen Sols in 2006 begon, heette de groep nog Intervest Offices en bestond de portefeuille uitsluitend uit kantoorgebouwen. Die sector had het toen erg moeilijk omdat huurders wegtrokken uit de periferie en voor panden kozen die centraler lagen en beter bereikbaar waren met het openbaar vervoer.

Sols bouwde de kantorenportefeuille af en diversifieerde in logistiek vastgoed, een sector die het al jaren goed doet. Met dank ook aan de boomende e-commerce.

Vastgoedportefeuilles

Na een zoektocht die een half jaar duurde heeft de raad van bestuur van Intervest O&W nu een opvolger gevonden voor Sols. De 46-jarige Gunther Gielen is aangesteld als nieuwe CEO en als voorzitter van het directiecomité. Hij zal in de loop van het eerste kwartaal van 2020 de fakkel overnemen van Jean-Paul Sols.

Gunter Gielen is handelsingenieur van opleiding en was eerder aan de slag bij (het voormalige) Bacob en bij Belfius Insurance Invest. Hij hield zich vooral bezig met het investeringsbeleid, in het bijzonder met het beheer van indirecte vastgoedportefeuilles.