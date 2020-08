Drie vragen

Xavier Mertens: 'Investeren 'met zin' is in volle opmars. Steeds meer mensen willen iets terugdoen voor de maatschappij. Het spaarboekje brengt niets meer op. Een wat biedt het dividend van een doorsnee gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) vandaag: 4 à 5 procent? We zouden het logisch vinden als de overheid voor onze bijdrage aan sociale verhuur een vrijstelling van roerende voorheffing op het dividend invoert. Of ten minste een verlaging, zoals voor de woon-zorgvastgoedspelers Aedifica en Care Property.'

Mertens: 'Nee. We zijn zeker van onze huurinkomsten. Door de grote partijen waarmee we werken - die verantwoordelijk zijn voor de onderverhuur - zijn we verzekerd van een bezettingsgraad van 100 procent. We screenen projecten zeer grondig. In mede-eigendom van enkele appartementen in een gebouw zijn we niet geïnteresseerd.'