Jarige buurtontwikkelaar Matexi groeit met 20 procent

Buurtontwikkelaar Matexi, de grootste private woningbouwer van het land, realiseerde in 2019 een recordomzet van 486 miljoen euro. Dat is een groei met 20 procent.

Het gaat goed met de vastgoed- en woningbouwmarkt in België. Dat is ook te merken aan de omzetcijfers van de buurtontwikkelaar uit Waregem. Die zijn op een jaar tijd meer dan verdubbeld.

Vorig jaar leverde de marktleider, die 75 jaar geleden werd opgericht, 1.423 wooneenheden op, waarvan 697 woningen en 726 appartementen, en verkocht daarnaast ook 164 percelen bouwgrond. Enkel in 2018 werden meer wooneenheden (1.559) opgeleverd.

De projectontwikkeling in België, Luxemburg en Polen maken het gros uit van de activiteiten. De omzet in houtskeletbouw blijven stabiel op 30 miljoen euro.

41.000 woningen

Matexi is de voorbije decennia steeds meer geëvolueerd van een verkavelaar naar een buurtontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1945 heeft het familiebedrijf al meer dan 41.000 woningen gerealiseerd. Dat is grosso modo het aantal woningen in steden als Kortrijk of Mechelen.

Schermvullende weergave De Antwerp Tower ©Matexi

Sinds het bedrijf de omslag maakte naar binnenstedelijke projectontwikkeling heeft het meer dan 1,1 miljoen m² 'brownfields' hertontwikkeld tot multifunctionele buurten. Dat is het equivalent van 110 ha of 220 voetbalvelden. De reconversie van de Antwerp Tower (26 verdiepingen) aan het Centraal-Station (240 appartementen, 14.000 retail) schiet op.

In Hasselt wordt gewerkt aan de nieuwe wijk Quartier Bleu, het grootste private vastgoedproject van het land. Het omvat onder meer 392 appartementen, 26.000 m² retail en horeca en 2.335 parkings. In Gent is begonnen met de herontwikkeling van de Leopoldskazerne tot een nieuwe stadsbuurt. In Polen worden de activiteiten steeds verder uitgebouwd.

'Duurzaamheid is de rode draad in elk project', benadrukt Gaëtan Hannecart, al 25 jaar de CEO van het familiebedrijf.

Na de groeispurt van de voorbije jaren mikt Matexi het minstens even goed te doen in 2020.