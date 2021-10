‘Je hebt maar één kans op een eerste indruk bij een koper’

Om het onderste uit de kan te halen op de al withete huizenmarkt, doen almaar meer verkopers een beroep op professionele stylisten om hun pand te pimpen. Dat gaat van kartonnen meubels voor meer ruimtelijk inzicht tot extreme makeovers. ‘We verdoezelen niets.'

‘Dit hier kan een nachtkastje worden. Of een stoel.’ Manou Rottiers staat in het magazijn van haar bedrijf Style At Home bij enkele paletten met stapels karton, bedoeld om namaakmeubels uit te vouwen. Er liggen ook grijze piepschuimen platen die dienst kunnen doen als keukenwerkblad. Verder rijen echte meubels: opeengestapelde stoelen van verschillend design, sofa’s, matrassen, schilderijen, kussens, bloempotjes, plastic planten en Afrikaanse beelden. Er staan genoeg spullen om veertig huizen van een inboedel te voorzien. De rest van de voorraad van de firma bevindt zich in 250 woningen die over het hele land te koop staan.

De essentie Vastgoedstyling, het zo perfect mogelijk voorstellen van een woning die te koop staat, is de jongste jaren stevig in opmars.

Voor verkopers, in het voordeel op de huidige vastgoedmarkt, is het een kans om nog een paar procenten meer uit hun huis te halen.

Het principe is dat er maar één kans is op een goede eerste indruk. Hoe meer kijkers een woning lokt, hoe meer kans op een bod en zelfs een biedstrijd.

Een woning kan het best nooit leeg zijn, want dat maakt ze kleiner. En ook niet te vol, want dat stoort. Rust en neutraliteit zijn belangrijk, zeggen stilisten.

Rottiers is vastgoedstyliste, ze richt huizen tot in de puntjes in om een optimale indruk te maken op kandidaat-kopers. Ze begon er tien jaar geleden mee, en vandaag raakt de praktijk volop ingeburgerd. Almaar meer makelaars laten een pand onder handen nemen door een professional voor ze ermee de markt op gaan, zegt Kristophe Thijs van de makelaarsvereniging CIB. ‘Bij een opgesmukte woning is de kans op kijk- en kooplustigen nu eenmaal groter.’

In de huidige gloeiend hete vastgoedmarkt - met prijzen die volgens de notarisbarometer in de eerste negen maanden van dit jaar met 6,6 procent zijn gestegen - zijn verkopers stevig in het voordeel. Om het onderste uit de kan te halen loont het om een pand op zijn paasbest te presenteren. Want dat leidt tot een snellere verkoop tegen een betere prijs’, zegt interieurarchitect Kris Stoop, die bij Syntra opleidingen vastgoedstyling geeft.

Hoe groot het effect op de prijzen is, hangt af van wie je het vraagt. Rottiers plakt er duidelijke cijfers op. Haar ervaring is dat met een investering van 3 à 5 procent van de vraagprijs een meerwaarde van 15 à 20 procent mogelijk is. Ze verkocht onlangs een gezinswoning in Stekene die werd geschat op 400.000 euro voor 475.000 euro, maar wel na 12.000 euro aan kleine en iets grotere werken. Die komen vooral neer op schilderen en achterstallig onderhoud uitvoeren. Vervolgens wordt het interieur aangepakt en wordt alles professioneel in beeld gebracht. Zo krijgt een duffe, donkere hoeve uit de jaren 60 een frissere Scandinavische look.

Het principe is eenvoudig: hoe beter de eerste indruk dankzij de foto’s, hoe meer kans dat kooplustigen komen opdagen, hoe meer kans op een bod en hoe meer kans op een hoger bod. Het sluit allemaal aan bij de uit de VS overgewaaide trend om koopdagen te organiseren waarop een woning zo perfect mogelijk wordt voorgesteld, inclusief verse ruiker, een cake in de oven en het liefst niet te veel sporen van kleine kinderen.

'Het is misschien een beetje valsspelen, ja.' Kris Stoop Interieurarchitect en docent vastgoedstyling

Het ideaal dat makelaars hanteren is dat bij de eerste tien bezoekers een koper zit. Als het te lang duurt, raakt een pand ‘verbrand’ en zullen mensen onder de prijs beginnen te bieden. ‘Het is heel belangrijk om het momentum in een verkoop te behouden’, zegt Philippe Gillis van het Antwerpse Instagram-vriendelijke immokantoor Ugly. ‘Door goede styling, fotografie en copywriting staan huizen minder lang te koop en is er minder discussie over de prijs. Maar je mag ook geen onrealistische verwachtingen creëren.’

Gouden regels

Een exacte wetenschap is het niet, maar er zijn wel een paar gouden regels. Zo is het not done om een woning te verkopen als ze leegstaat. ‘Leeg maakt klein’, zegt Stoop. De minst dure en logistiek eenvoudigste oplossing om een ruimte te vullen, zijn de kartonnen nepmeubels en -keukens. Dat werkt, zegt Karianne Binnard van Homebooster, want 85 procent van de mensen ontbreekt het aan ruimtelijk inzicht. ‘Het helpt om te zien dat in de woonkamer een driezit past of dat rond het keukeneiland vier krukken kunnen.’

Maar het huis mag zeker ook niet te vol staan. Uit huizen die bemeubeld zijn, moet zoveel mogelijk drukte weg. Het interieur moet de doelgroep aanspreken. Voor jonge gezinnen betekent dat minimalistisch en veel licht, weet Rottiers. Het moet ook neutraal zijn, zodat mensen die er komen het gevoel krijgen dat het van hen kan zijn, en niet van iemand anders. ‘Dus geen kindertekeningen, want stel dat een koppel komt kijken dat geen kinderen kan krijgen...’