Jurgen Ingels wordt bestuurder bij WDP

De magazijnbouwer WDP, de Onderneming van het Jaar 2017, haalt techondernemer Jurgen Ingels binnen in de raad van bestuur.

Jurgen Ingels is bekend als spin in het web van heel wat Vlaamse fintechbedrijven. Het richtte mee B-Hive op, een incubator en platform voor start-ups en scale-ups in de financiële technologie. Met SmartFin Ventures verzamelt hij daar ook de investeringsmiddelen voor.