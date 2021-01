KFC-uitbater eist 7 miljoen van MIVB en Brussels Gewest

De Brusselse KFC aan het Noordstation opende in juni 2019 de deuren. De concessie met KFC had een looptijd voor tien jaar. Het gebouw waarin het gevestigd is, het Communicatiecentrum Noord (CCN), werd kort daarna verkocht aan AXA Bank. De nieuwe eigenaar is van plan het gebouw volledig te renoveren, waardoor het KFC-restaurant in april 2021 moet sluiten. KFC heeft de ontslagprocedure voor de 22 medewerkers al opgestart.