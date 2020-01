Kan een gebouw 1,2 miljard waard zijn?

De Financietoren is één van de opvallendste gebouwen in de 'skyline' van Brussel

Het antwoord is 'ja', als je Guy Verhofstadt met Mario Draghi kruist.

1,2 miljard euro betalen Zuid-Koreanen voor één Brussels gebouw: de Financietoren aan de Kleine Ring. Even uitleggen waarom zo'n bedrag minder 'zot' lijkt dan je op het eerste gezicht zou denken.

De eerste factor is Guy Verhofstadt. Onder de paarse regering van de ex-premier verkocht de Belgische overheid in de jaren nul veel gebouwen om de begroting in evenwicht te houden. Diezelfde gebouwen huurde de overheid meteen daarna terug. Veel van die 'sale-and-lease-backs' kregen nadien kritiek, omdat ze voor de overheid erg duur uitvielen.

In het geval van de Financietoren bedong verkoper Breevast in 2004 een zeer gunstig huurcontract tot 2034. De huurprijs wordt elk jaar automatisch geïndexeerd en beloopt al 59 miljoen euro per jaar, tegenover 43 miljoen in 2004. Zet die huurinkomsten af tegen de betaalde 1,2 miljard euro en je krijgt een rendement van bijna 5 procent.

5% Rendementsgarantie tot 2034 De koper van de Financietoren is in nulrentende tijden tuk op een decennialang gegarandeerd rendement van bijna 5 procent

5 procent rendement, decennialang gegarandeerd. Vergelijk dat - en hier komt Mario Draghi als tweede factor op de proppen - tegen het rentevrij risico dat het gros van de obligaties door het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank geworden zijn. En het verklaart meteen waarom zoveel spelers tuk zijn op vastgoed met stabiele en goed betalende huurders als de overheid.

Bij de spelers de jongste jaren ook veel Zuid-Koreanen. Vóór de Financietoren werden Zuid-Koreanen ook al onder meer huisbaas van Buitenlandse Zaken en Engie. Een mogelijke verklaring van die Koreaanse opmars - in Brussel, maar ook elders in Europa - is het feit dat de Zuid-Koreaanse regering sinds 2017 strenge maatregelen neemt om de lokale vastgoedmarkt af te koelen, wat grote investeerders als pensioenfondsen bij gebrek aan 'vers' binnenlands aanbod naar het buitenland jaagt.