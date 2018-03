Kantoren bouwen en renoveren wordt pak goedkoper

De federale regering voert een belangrijke btw-hervorming door in de vastgoedsector. Via de 'optionele BTW' op de huurovereenkomst kunnen ontwikkelaars de belastingen betaald op de constructie en renovatie van gebouwen voor professionele verhuur voortaan recupereren.

De maatregel maakt deel uit van het akkoord over de begrotingscontrole .

We zullen veel meer buitenlandse investeerders aantrekken.

Het bouwen en grondig renoveren van professioneel verhuurd vastgoed wordt een stuk goedkoper . Met de optionele BTW kunnen verhuurder en huurder in hun overeenkomst laten opnemen dat het contract onder het BTW-stelsel valt. Zo kan de ontwikkelaar van het vastgoed de 21 procent btw betaald op de bouw of grondige renovatiewerken recupereren.

Buitenlandse investeringen

Olivier Carette, gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, spreekt van 'een revolutie' in het vastgoed. 'Binnen Europa kenden enkel België en Griekenland het systeem van de optionele BTW nog niet. Deze maatregel zal een boost geven aan de economie. Er zullen veel meer oude en slecht gelegen kantoorgebouwen gerenoveerd worden. Onze verbeterde concurrentiële positie zal meer buitenlandse investeerders aantrekken, die vaak niet konden begrijpen dat dit systeem in ons land nog niet bestond.'

De maatregel is vooral interessant voor de kantorenmarkt. Bedoeling is om het optionele BTW-systeem vanaf oktober in te voeren, weet Carette.