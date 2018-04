Kantoren voor coworking overspoelen Brussel

Tienduizenden vierkante meters kantoorruimte voor coworking komen in de aanstaande twaalf maanden op de markt. Vooral, maar niet alleen in Brussel.

Spaces, Fosbury & Sons, Welkin & Meraki en Tribes zijn kleine bedrijven gespecialiseerd in coworking. Ze openenen in sneltempo tienduizenden vierkante meters kantoren in Brussel en daarbuiten. Het moet de flexwerkpaats worden van steeds meer Belgen.

Tot twee jaar geleden was coworking, waarbij bedrijven kantoorruimte met andere bedrijven delen in een kostenformule ‘all-in per persoon’, in België nog vrij uitzonderlijk. De makelaar Jones Lang LaSalle schat de totale capaciteit voor coworking en businesscenters vandaag op 110.000 m², nauwelijks 1 procent van alle kantoorruimte op de Brusselse markt. Zelfs als alle kantoren met enige vorm van dienstverlening worden meegeteld, haalt coworking niet meer dan 2 à 3 procent.

Nieuwe projecten

In 2017 alleen al tekenden aanbieders van coworking voor 32.000 m² contracten.

Daar komt nu razendsnel verandering in. In 2017 alleen al tekenden aanbieders van coworking voor 32.000 m² contracten. In het eerste kwartaal van 2018 kwam daar nog 15.000 m² bij.

Steeds meer spelers kondigen nieuwe projecten aan.

Het Nederlandse Spaces opende zopas zijn eerste site in het Pegasuspark in Diegem (3.500 m²), vlak bij de luchthaven. In oktober volgen hartje Brussel (Belliardstraat , 4.400 m², in een gebouw van Cofinimmo) en een site aan het station in Mechelen (3.500 m²). In 2019 zijn Spaces Antwerpen X (station Berchem, 4.000 m²) en Spaces Stock Exchange in Brussel (4.500 m²) aan zet. ‘We willen in drie jaar op twintig Belgische locaties coworking aanbieden’, stelt William Willems van Spaces België.

Befimmo in de tegenaanval De kantooreigenaar Befimmo werkt samen met Silversquare, in 2008 een van de pioniers voor coworking. In twee jaar wil Silversquare @Befimmo vier tot vijf ruimtes van zo’n 4.000 m² inrichten in gebouwen van Befimmo. Ook Intervest Offices & Warehouses speelt in op de trend. Ghelamco gaat voor MeetDistricts in Gent, Berchem en Mechelen.

Ook Fosbury & Sons gaat een versnelling hoger op de Belgische markt. De groep nam een jaar geleden in de Watt-toren in Antwerpen (ex-Electrabel-site) 5.600 m² in gebruik. Nu staan drie nieuwe kantoren in Brussel in de steigers. Fôrets de Soignies (7.000 m²) in het najaar, Seven, op de Albert II-laan in de Noordwijk (5.000 m²), en Groot-Bijgaarden (3.000 m²) in het voorjaar van 2019.

Welkin & Meraki gaat coworkingspace openen in The One, de nieuwe toren van Atenor in het hart van de Europese wijk, en zoekt nog een tweede locatie in het Brusselse zakencentrum. Alles samen gaat het om 9.000 m².

Ook Tribes breidt uit. Na kantoren aan de Marnixlaan en de Louizalaan openen er aan de Koloniënstraat en aan de luchthaven. In totaal gaat het om 12.000 m². Tribes wil in Brussel uiteindelijk minstens tien coworkingplekken openen.