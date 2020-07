Kantoren zijn vooral in Brussel steeds meer melkkoe

De Noordwijk in Brussel. Kantoorruimte wordt in de hoofdstad steeds meer belast.

Nergens in dit land wordt kantoorruimte meer belast dan in Schaarbeek. De belastingdruk is er opgelopen tot 78,38 procent van het geïndexeerde kadastrale inkomen (ki).

Wil Brussel zijn 13 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte liever kwijt? In elk geval zijn die kantoren meer dan ooit een lucratieve inkomstenbron voor de Brusselse overheden. De belastingdruk op kantoren was in Brussel altijd al hoger dan in Vlaanderen. Het voorbije jaar is dat verschil alleen maar toegenomen, blijkt uit een studie van Ayming, een consultant gespecialiseerd in het optimaliseren van vastgoedbelasting, die de Tijd kon inkijken.

Kantoren worden al jaren steeds meer belast. De onroerende voorheffing (ov) op kantoorruimte in België steeg van 41,04 procent in 2019 naar 41,48 procent in 2020. Slechts acht van de 591 Belgische gemeenten hebben dit jaar de belastingdruk op kantoren verlaagd, 81 hebben ze verhoogd,

Gigantische verschillen

Bedrijven hebben redenen om twee keer (fiscaal) na te denken over de locatie waar ze zich vestigen. De verschillen zijn groot. Nergens in België is een bedrijf voor kantoren fiscaal beter beter af dan in Sint-Martens-Latem (ov van 18,01 procent van het geïndexeerde ki) . Nergens is het slechter af dan in Ath (64,94 procent).

Vlaanderen (29,18 procent) is vanuit fiscaal oogpunt duidelijk kantoorvriendelijker dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,20 procent) en Wallonië (55,07 procent).

Niet alleen ov

In Brussel worden ieder jaar ook meer bijkomende belastingen toegevoegd aan de al hoge onroerende voorheffing. De Brusselse Gewestbelasting (BGB) treft vooral de kantoorruimte. Volgens Alexandra Dryjski van Ayming komt de BGB overeen met gemiddeld 28 procent van de onroerende voorheffing. Daardoor komt Schaarbeek uiteindelijk aan een belastingdruk op vastgoed van 78,38 procent.

Als men met alles rekening houdt, worden kantoren het zwaarst belast in Sint-Agatha-Berchem, Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node. Alexandra Dryjski. Manager Ayming Belgium

Ook de Brusselse gemeenten passeren langs de kassa. De gemeentebelasting bedraagt er gemiddeld 14,5 euro per m² kantoorruimte. Acht van de 19 gemeenten, waaronder Brussel Stad, heffen een belasting op parkeerplaatsen. Sommige hebben ook nog een gemeentebelasting op huurleegstand. 'Als men met alles rekening houdt, worden kantoren het zwaarst belast in Sint-Agatha-Berchem, Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node', besluit Dryjski.

Overmacht