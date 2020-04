‘Kantoren zullen er nooit meer hetzelfde uitzien’

Miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan al weken leeg. Ook na de lockdown zullen de werkvloeren niet meer vollopen zoals voorheen. ‘Corona versnelt een trend die al bezig was.’

Wie de voorbije weken langs kantoor moest, kent de aanblik: lege bureaus, stilgelegde koffiemachines en kopieerapparaten, donkere gangen, stilte. Maar vroeg of laat moeten ook dienstenbedrijven uit hun coronaslaap ontwaken. Het wordt geen business as usual, denken sommige kantoorexperts.

‘Drie grote klanten hebben ons de voorbije week advies gevraagd over hoe ze hun kantoorruimte kunnen aanpassen aan het nieuwe coronatijdperk’, zegt Anthony Shaikh, CEO van Cushman & Wakefield Design & Build. Dat is een van de grootste kantoorinrichters van België, met klanten als Mastercard, GSK, Unilever, Roche, Grohe, SWIFT en Google. ‘Opvallend is dat de vraag niet meer komt van facility- of financieel managers, maar van hr-managers.’

‘De eerste en evidentste vraag is hoe ze hun werknemers verder uit elkaar kunnen zetten. Terwijl de afstand tussen werkplekken geëvolueerd is van 1,8 naar 1 meter, onder meer omdat computers kleiner werden, is nu de omgekeerde beweging aan de gang. Onlangs kreeg ik nog de vraag van een farmabedrijf om van 1,2 naar 1,6 meter te gaan en om er schotten tussen te plaatsen. Hoeveel mensen passen dan nog in de bestaande ruimte? Moeten we ons meubilair aanpassen? Maak eens een budgetberekening.’

Verplaatsbaar

Bij Iyuno Media Group, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in de nasynchronisatie en ondertiteling van video met een Belgische vestiging in Aalst, hebben zein vier weken een tool ontwikkeld waarbij acteurs, technici en regisseurs apart aan de dubbing kunnen werken, zelfs thuis. ‘Tot nu moesten daarvoor veel mensen in een kleine ruimte samenzitten’, zegt CEO Luc Vandingenen. ‘We gaan ervan uit dat er de komende maanden nog kleinere lockdowns komen. We willen daar in onze productie geen last meer van ondervinden.’

Het lijkt erop dat nogal wat maatregelen die inderhaast worden ingevoerd blijvers worden. ‘Kantoren zullen er nooit meer hetzelfde uitzien’, zegt Shaikh. ‘Dit wordt de definitieve doodsteek voor de landschapskantoren. Onze klanten zijn evenwel niet van plan kantoorruimte bij te huren. De consequentie is dat hun werknemers meer moeten thuiswerken. We krijgen daar zelfs vragen over van advocatenkantoren, een groep die daar vroeger nooit mee bezig was.’

Handgel

‘We voelen een versnelling in wat eigenlijk al maanden tot een jaar bezig was: de overstap van bedrijven naar thuiswerk’, zegt Busschop. ‘Onze leasingformules waarbij we bureautafels en -stoelen verhuren, met terugname tegen restwaarde zoals bij een bedrijfswagen, worden plots nog populairder. Terwijl vroeger nauwelijks enkele procenten van onze omzet van thuiswerkmeubilair kwam, is dat nu 20 tot 25 procent.’

Ook daarover krijgt Shaikh veel vragen. ‘Sommige bedrijven willen een handgelpompje geïntegreerd in de kantooromgeving, in een mooi design. Zeker aan hun receptie. Dat wordt waarschijnlijk een blijver. Ook over de iPads aan de receptie of het delen van toetsenborden en muizen bij flexdesks kreeg ik al kritische bedenkingen.’