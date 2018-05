'Kapitaalverhoging Xior is aantrekkelijk'

Xior lanceert een publieke kapitaalverhoging van 134 miljoen euro. De verhuurder van studentenkoten wil verder groeien in Nederlandse studentensteden. Wat moet u weten?

Het beursgenoteerde Xior tekent met haar plannen voor de grootste kapitaalverhoging dit jaar van een vastgoedgroep op Euronext Brussel. Met de opbrengsten wil de snelgroeiende vastgoedspeler nieuwe projecten financieren, voornamelijk in Nederland.

1 Wat houdt de kapitaalverhoging in?

Als alle aandelen de deur uitgaan, haalt Xior 134 miljoen euro op door de uitgifte van 4,32 miljoen nieuwe aandelen. Daarmee vergroot de vastgoedvennootschap het aantal uitstaande aandelen met de helft. Gisteren bedroeg de marktwaarde van Xior zo’n 308 miljoen euro.

De aandelen gaan voor 31 euro van de hand. Dat is een korting van 10,6 procent tegenover de vorige slotkoers, aangepast voor de coupon die gisteren nabeurs werd onthecht. De nieuwe aandelen maken geen aanspraak op deze coupon. Xior voerde in 2017 al eens een soortgelijke kapitaalverhoging door. Toen steeg het aantal uitstaande aandelen met 54 procent.

2 Wie kan inschrijven op de kapitaalverhoging?

Alle huidige aandeelhouders hebben voorrang om in te tekenen op de kapitaalverhoging. Twee aandelen geven het recht om in te tekenen op één nieuwe. Hoofdaandeelhouder Aloxe, die 20,3 procent van het kapitaal in handen heeft, gaf al aan om ten belope van zijn belang in te tekenen. Aandeelhouders die niet wensen in te schrijven, kunnen hun voorkeurrechten verkopen. Iedereen kan die voorkeurrechten kopen. De niet-uitgeoefende rechten - scrips - worden geveild onder grote beleggers.

3 Wanneer gaat de kapitaalverhoging van start?

Bestaande aandeelhouders kunnen intekenen op de kapitaalverhoging vanaf vandaag tot en met 7 juni 2018. De scrips zullen geplaatst worden op 8 juni. De handel in nieuwe aandelen gaat van start vanaf 12 juni.

4 Wat is Xior met het geld van plan?

De vastgoedvennootschap is aan een razendsnelle expansie bezig. Op 31 maart van dit jaar klokte de vastgoedportefeuille van Xior af op 511,8 miljoen euro. Eind 2016 zat er slechts voor 265,8 miljoen euro aan vastgoed in de portefeuille. Met het geld wil de verhuurder van studentenkoten voor 129 miljoen euro aan nieuwe investeringen financieren.

34 miljoen euro vloeit naar de aankoop van het Bonnefanten College in Maastricht. Dat voormalige klooster zal de vastgoedvennootschap herontwikkelen tot een studentencomplex met 257 zelfstandige studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes. In Amsterdam en Utrecht heeft Xior dan weer een aankoopoptie op twee sites voor een totaal bedrag van 93 miljoen. Op die sites wordt de (her)ontwikkeling voorzien van in totaal 545 zelfstandige units. Tot slot kocht Xior een studentenpand in de Leuvense Tiensestraat voor 1,87 miljoen euro. Het pand bestaat uit 17 studentenkamers en vier appartementen.

5 Hoe groot zal de vastgoedportefeuille zijn na de kapitaalverhoging?

Voor de aankondiging van de kapitaalverhoging deed Xior dit jaar al enkele acquisities. Zo bracht de vastgoedspeler een onroerend goed gelegen te Enschede in het kapitaal voor een bedrag van zo’n 18 miljoen euro. In ons land ontwikkelt het in Brussel voor 10 miljoen euro een studentenresidentie met 91 kamers. Xior steekt ook 36 miljoen euro in een joint venture om in Zaventem een kantorencomplex te herontwikkelen tot een studentenresidentie met zo’n 300 kamers. Wanneer alle geplande projecten opgeleverd zijn, verwacht Xior een portefeuille te hebben van 753 miljoen euro met daarin 6.672 studentenkoten.

6 Welke impact heeft de kapitaalverhoging op de balans van de groep?

De schuldgraad van Xior ligt momenteel op een hoog peil van 57,5 procent. Na een succesvolle kapitaalverhoging verlaagt de schuldgraad tot 38,74 procent. Dat geeft de groep een groter stootkussen tegen eventuele waardeverminderingen in de portefeuille. De opbrengst van de kapitaalverhoging samen met de bestaande kredietlijnen van zo’n 66 miljoen euro moeten Xior ook in staat stellen om haar schulden af te betalen. Die schulden lopen voornamelijk af in 2022 met een tussentijdse piek in het vierde kwartaal van 2019. Op die manier kan Xior het groeiritme aanhouden zonder tegen een liquiditeitstekort aan te botsen.

7 Heeft de kapitaalverhoging een invloed op het dividend?

Xior benadrukt dat de kapitaalverhoging de financiële verwachtingen niet aantast. De vennootschap handhaaft een verwachte winst per aandeel van 1,43 euro voor 2018. Ook het brutodividend van 1,20 euro blijft gehandhaafd. De nieuwe aandelen geven immers geen recht op het volledige dividend van het boekjaar 2018. Het dividend wordt verdeeld over twee coupons. De eerste coupon geeft recht op een uitkering van 0,53 euro terwijl de tweede coupon een uitkering van 0,67 euro toekent. Aandelen die gecreëerd zijn bij de kapitaalverhoging geven enkel het recht op de tweede coupon.

8 Moet u intekenen?

Het weekblad De Belegger raadt aan in te tekenen als Xior nog geen te groot gewicht inneemt in de portefeuille. Ook het beurshuis Leleux vindt het een goed idee om in te schrijven. Ondanks de grote hoeveelheid aandelen die erbij komt, blijft het brutodividend van 1,2 euro gehandhaafd. Dat komt neer op een brutodividend van zo’n 3,4 procent.

Bovendien versterkt de kapitaalverhoging de balans van Xior. De verse middelen laten de vastgoedspeler toe verder in te zetten op de aantrekkelijke markt van studentenvastgoed. Xior heeft een stevige positie in Nederland en België en bezit residenties in 5 Belgische en 13 Nederlandse studentensteden. Studentenkoten brengen per oppervlakte meer huurgeld binnen dan gemiddeld vastgoed. De huurprijs van een gemiddelde studentenkamer in België en Nederland schommelt tussen 300 en 400 euro per maand. Daarnaast heeft Xior een bezettingsgraad van 98,5 procent.