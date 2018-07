'Kapitaalverhoging bij Intervest niet uit te sluiten'

De vastgoedgroep Intervest Offices & Warehouses wil de komende jaren verder groeien. Een kapitaalverhoging zal dan nodig zijn. Dat kan zelfs nog dit jaar.

De groep groeit sterk. Op zes maanden tijd is de totale vastgoedportefeuille gestegen van 663 miljoen euro naar 727 miljoen euro. Jean-Pol Sols, de ceo van Intervest Offises & Warehouses bevestigt dat het nog steeds de bedoeling is om tegen het einde van het jaar de kaap van de 800 miljoen euro te ronden.

'Ook volgend jaar zit er een en ander aan projecten in de pijplijn. Zeker voor logistiek vastgoed in Nederland, maar ook voor kantoren in België', aldus Jean-Pol Sols aan de redactie.

De komende jaren wil de groep, samen met Machiels, de site van Genk Green Logistics (op de vroegere site van Ford Genk) herontwikkelen. Er is een potentieel van 250.000 vierkante meter. Dat zal een investering van 120 à 150 miljoen euro vragen over een verwachte periode van vijf jaar.

Koken kost geld. Door de overnames dit jaar steeg de schuldgraad in de voorbije zes maanden van 44,6 miljoen euro naar 48,4 miljoen euro. Tenzij er inbreng in natura komt zal door de groei-ambities de schuldgraad boven de 50 procent uitkomen. In theorie kan die stijgen tot 65 procent. In de praktijk zijn er weinige spelers die dat percentage naar 55 procent willen, doen stijgen, laat staan dat dat mag van hun bankiers.

Jean-Pol Sols bevestigt dat een kapitaalverhoging, de eerste ooit bij de groep sinds de beursgang in 1996, 'zeker niet kan worden uitgesloten'. Het kan zelfs nog dit jaar. Een bedrag werd nog niet genoemd. Waarnemers stellen dat het geen zin heeft om voor minder dan 50 miljoen euro naar de kapitaalmarkt te gaan.

Tntervest Offices werd opgericht in 1996. Het was eerst vrijwel uitsluitend actief in kantoren. Die lagen bij de start van de crisis in 2009 vooral in de periferie. De groep moest daar belangrijke waardeverminderingen boeken. Er ook steeds uitdrukkelijker ingezet op de uitbouw van logistiek vastgoed. De naam werd daarom ook uitgebreid tot Intervest Offices & Warehouses.

Tegen eind dit jaar moet logistiek vastgoed 60 procent van de totale portefeuille vertegenwoordigen. Het aandeel van logistiek vastgoed is door een reeks overnames de voorbije zes maanden gestegen van 54 procent naar 57 procent.

Intervest Offices & Warehouses kon over de eerste zes maanden behoorlijke resultaten voorleggen. De winst over de kernactiviteiten per aandeel bleef stabiel 0,77 euro per aandeel).

De bezettingsgraad van de totale portefeuille steeg van 86 procent tot 90 procent. Bij de kantoren, jarenlang het grote probleem, steeg die van 76 procent naar 82 procent.

De projecten van coworking in kantoren slaan zowel in Brussel, Mechelen en Antwerpen goed aan. Intervest Offices ziet coworking op de eerste plaats in het verlengde van haar dienstverlening aan klasssieke huurders.