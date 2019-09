Keizer van de studentenkoten verovert Spanje

Xior, de beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting, legt 85 miljoen euro neer voor een belang van 80 procent in een Madrileense studentenresidentie. Met de deal onderstreept topman Christian Teunissen, die eerder België en Nederland veroverde, zijn ambities in Spanje en Portugal.

Bingewatchers van de Netflix-serie ‘Elite’ zullen de poepchique studentenresidentie Leonardo da Vinci van de Universidad Europea de Madrid meteen herkennen als de draailocatie van de populaire reeks over een Spaanse elitaire school. ‘Zo’n privé-universiteit zag ik nog nooit’, jubelt Xior-CEO Christian Teunissen, aan de lijn vanuit de Spaanse hoofdstad. ‘Er zijn tennisvelden, atletiekpistes, een binnen- en buitenzwembad en zelfs strandjes.’

Teunissen en Xior , de beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting, leggen 85 miljoen euro neer voor een belang van 80 procent in de 464 koten van de Leonardo da Vinci-residentie, inclusief de ontwikkeling van 200 extra kamers.

Met de deal onderstreept Teunissen, die eerder België en Nederland veroverde, zijn ambities in Spanje en Portugal, waar Xior dit voorjaar zijn eerste stappen zette. ‘De markt van de studentenkoten is er nog erg gefragmenteerd, zoals toen ik in 2007 in België begon met Xior,’ zegt Teunissen. ‘Er is een grote consolidatie aan de gang en er is nood aan nieuwbouw. Alleen al in Madrid zijn evenveel studenten als in heel België.’

2.035 Studentenkoten Xior begon in 2007 met 45 Leuvense kamers. Bij de Brusselse beursgang op 11 december 2015 waren er dat al 2.035.

Teunissen, een 46-jarige Hasselaar die handelswetenschappen studeerde aan de Brusselse Ehsal, kreeg het virus te pakken via zijn kotbaas in Leuven, toen een van de grootste spelers in de studentenstad. ‘Hij wist dat ik ervan droomde zelf kotbaas te worden en vroeg me in 2007 of ik enkele van zijn gebouwen wou overnemen’, zegt Teunissen, die voordien carrière maakte in de verzekeringssector. Eerst bij Fortis AG, later met een eigen kantoor, dat hij in 2007 van de hand deed.

Nederland

Van meet af aan focuste Teunissen met Xior - voluit Xior Student Housing - op studentenkoten. Hij begon in 2007 met 45 Leuvense kamers, maar bij de Brusselse beursgang op 11 december 2015 waren er dat al 2.035, in acht Belgische en Nederlandse steden. In Nederland, waar hij mikt op de bovenkant van het middensegment en het hogere segment, is Teunissen al een tijdje de grootste private kotbaas.

‘Als first mover in een nieuwe markt profiteerden wij van een verschuiving van het aanbod, naar grote concentraties van kwalitatief sterke studentenwoningen’, zegt Teunissen. ‘De overheid en de brandweer juichen dat toe, omdat die qua veiligheid beter te beheren zijn. Bovendien tonen alle rapporten aan dat er in België en in het buitenland almaar meer studenten zijn. Met 1,9 miljoen studenten vormen Spanje en Portugal na Frankrijk de tweede grootste markt van Europa.’

Na de Madrileense deal bezit Xior 9.600 studentenkoten in 26 steden. De portefeuille is intussen 1,2 miljard euro waard, inclusief wat in de pijplijn zit. Bij de beursgang eind 2015 bedroeg de waarde nog 200 miljoen euro. De beurskoers is sindsdien navenant geëvolueerd: van zo’n 24 euro tot 48 euro gisteren.