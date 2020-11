Klacht immosector tegen verbod plaatsbezoeken verworpen

De Raad van State heeft de zaak bij hoogdringendheid van de vastgoedsector tegen het verbod op plaatsbezoeken verworpen. De twee vorderingen tot schorsing zijn verworpen, zo meldt de Raad van State zaterdag in een persbericht. Er is volgens de Raad geen sprake van hoogdringendheid.

Een eerste zaak tegen het ministerieel besluit (MB) in kwestie en de bijhorende 'FAQ' wijst de Raad van State af "omdat geen van de verzoekende partijen onderbouwt waarom het verbod dergelijke ernstige gevolgen heeft dat een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is vereist". Twee andere verzoekers die vonden dat hun recht op huisvesting geschonden is omdat ze niet tijdig een nieuwe, kwalitatieve en betaalbare woonst kunnen vinden, tonen volgens de Raad niet aan dat er "een nakend of reƫel gevaar dreigt dat een schorsingsmaatregel zou kunnen rechtvaardigen".