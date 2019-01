Knokke kampt met tekort aan het ‘juiste' luxevastgoed

De markt van het luxevastgoed aan de kust boomt als nooit tevoren. Makelaars in Knokke klagen zelfs over een gebrek aan ‘goede producten’.

Knokke

Het gebrek aan kwalitatieve woningen begint de luxevastgoedmarkt (woningen van minstens 1 miljoen euro) in Knokke parten te spelen. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij makelaars. Voor luxeappartementen is Knokke goed voor bijna de helft van de Belgische markt.

Er is een groot prijsverschil tussen nieuw of volledig gerenoveerd vastgoed en verouderd vastgoed.

Vorig jaar realiseerde Cambier- Denil, de marktleider in Knokke, 81 transacties in de prijsklasse van 1 miljoen euro en meer. ‘Dat is iets minder dan in 2017. In de eerste plaats omdat er te weinig interessant aanbod is. Het lagere aantal transacties werd wel meer dan gecompenseerd door de hogere prijzen. De gemiddelde verkoopprijs in ons kantoor steeg van 2,2 miljoen euro naar 2,7 miljoen euro. We verkochten negen panden boven 4 miljoen euro’, zegt Stéphanie Cambier.

Dirk Willemyns van het gelijknamige kantoor zit op dezelfde golflengte. ‘Het aantal transacties daalde licht, maar niet in het duurdere segment. Geef me een paar panden op een toplocatie, op de wandeldijk of in het Zoute, en ze zijn in een paar maanden verkocht. Op voorwaarde dat ze juist geprijsd zijn’.

Oostende

In Oostende is geen sprake van een tekort. Voor de komende jaren zitten 5.000 wooneenheden in de pijplijn. De forse expansie in het luxesegment wordt tot nu toe goed geabsorbeerd.

‘In de projecten Sky Towers en The Waves konden we de voorbije zes maanden al 25 woonappartementen boven 1 miljoen euro verkopen. Voor die prijs krijgt men een gemiddelde woonoppervlakte van 190 m2 en een leefterras van 80 m2 tegen een gemiddelde prijs van 4.850 euro per m2’, stelt David Degroote. Vastgoed Degroote is de marktleider aan de middenkust.

Degroote heeft in Oostende een marktaandeel van 40 procent. Hij gaat er daarom van uit dat er in 2018 in Oostende zo’n 50 à 60 appartementen in het luxesegment zijn verkocht. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2017.

Iedereen benadrukt dat vergelijkbare luxewoningen niet fors duurder zijn geworden. Er zijn op de eerste plaats grotere budgetten om betere producten te kopen. ‘Op basis van onze eigen 250 nieuwbouwverkopen aan de middenkust zien we tussen 2017 en 2018 een prijsstijging van meer dan de inflatie van 1,5 procent. (De inflatie zat vorig jaar in de buurt van de 2 procent, red.) Voor de schaarse toplocaties (waar ook het luxevastgoed zit) is sprake van een prijsstijging van 4,7 procent boven op de inflatie.’ Degroote benadrukt dat er een duidelijk verschil is tussen de prijsevolutie van nieuw en volledig gerenoveerd vastgoed, en van verouderd vastgoed.

Brussel

Elders in het land heeft de markt van het luxevastgoed het iets minder gemakkelijk. ‘We gaan uit van 10 procent minder transacties op de Belgische markt’, stelt Sotheby’s Realty, vooral actief op de luxevastgoedmarkten van Brussel en Antwerpen. Er komen in de hoofdstad geen Franse klanten meer bij. Jarenlang was hun instroom zeer belangrijk voor het luxesegment. ‘Er zijn nog veel transacties in Brussel, maar boven 3,5 miljoen euro is er een overaanbod. Tegelijkertijd zijn er veel mensen met een budget van 1,5 miljoen euro die niet vinden wat ze zoeken’, stelt Guillaume Botermans van Sotheby’s Realty.

Wat brengt 2019?

Voor de makelaars wordt 2019 een uitdagend jaar. Er is in sommige buurten, zeker in Knokke, een tekort aan kwalitatief vastgoed. Maar, luxevastgoed wordt ook vaak gekocht met grote winsten die gemaakt zijn bij de verkoop van een bedrijf of op de beurs. Veel vermogende Belgen zagen de voorbije maanden miljoenen euro’s op de beurs verloren gaan. Bovendien is de economische en geopolitieke onzekerheid groot. En hoe zal de nieuwe regering fiscaal omgaan met het woningvastgoed, en dan vooral het luxevastgoed?

Vastgoed ligt de Belg evenwel na aan het hart. Het spaarboekje brengt ook de vermogenden nog nauwelijks iets op. Dat zal niet snel veranderen. Vastgoed is dan vaak een alternatief.