‘Knokke krijgt stilaan Monaco-allures’

Met de verkoop La Réserve aan Marc Coucke en Bart Versluys hoopt het iconische Knokse luxehotel de grandeur en de vijf sterren van weleer terug te winnen. Maar is er nog plaats voor hotels in de luxebadstad die almaar meer vaste verblijvers trekt?

De parking rond de statige centrale oprijlaan voor La Réserve, het legendarische hotel pal achter het casino van Knokke, staat afgeladen vol. Een Mercedes Maybach en enkele Bentleys staan er zij aan zij met Porsches, Ferrari’s en andere luxewagens, als etalage voor wie hier een kamer of suite huurt. Het is rustig in en om het hotel. De portier en de voiturier staan wat voor zich uit te staren aan de draaideur. In de imposante, vier verdiepingen hoge lobby van het hotel zitten maar enkele mensen te praten of op hun smartphone te tokkelen.

Mathieu Maertens, een 28-jarige ex-consultant van Deloitte die geboren en getogen is in de Knokse hotelierswereld, heet ons op een voorkomende maar ietwat stijve manier welkom. Hij werd een vijftal maanden geleden door Eddy Walravens (71), de uitbater en tot vorige week de eigenaar van het hotel, aangezocht om te doen waar hij al sinds zijn vakantiewerk als zestienjarige in het hotel van droomt: de operationele leiding nemen van het grootste en chicste hotel van Knokke.

Wauweffect

‘Ik moet even horen welke kamers ik u kan laten zien’, zegt Maertens, als aanzet naar de beloofde rondleiding door het hotel. ‘Want 96 van de 106 kamers zitten vol, inclusief de executive en de presidentiële suite.’ Even later passeren we langs mooie, ruime kamers met zicht op zee of het meer (prijs tussen 299 en 499 euro per nacht), een patioterras op het derde, en een wellness met zwembad op de zesde verdieping. Ondergronds zien we vergaderzalen en een balzaal voor 300 genodigden die opgesplitst kan worden in vier seminarieruimten. Alles ziet er luxueus en verzorgd uit, maar tegelijk een tikkeltje gedateerd. Wie al eerder in internationale luxehotels vertoefde, valt hier niet van achterover.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Laat precies het woord ‘wauweffect’ veelvuldig vallen als we met Walravens en Maertens op het ruime loungeterras, met zicht op het Zegemeer, doorpraten over de plannen die hij en het investeerdersduo Marc Coucke en Bart Versluys met het hotel hebben: het voor 7 miljoen euro volledig renoveren en het de vijfde ster bezorgen waar het al jaren naar dingt. En het herstellen in zijn grandeur van weleer.

Daarbij vallen steevast de namen van Frank Sinatra, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot en Edith Piaf, die ooit in het hotel verbleven en waarvan de foto’s in de gedempte bar de stille getuigen zijn. Vandaag logeren hier de FIFA-bonzen, de beau monde uit de paardensportwereld, zoals Jennifer Gates (dochter van Bill) en Jessica Springsteen (dochter van Bruce), en een pak minder bekende miljonairs. ‘Die vijf sterren slaan vooral op enkele honderden criteria, zoals 24 uurs roomservice en de conciërgediensten, waar dit hotel al grotendeels aan voldoet’, weet Walravens. ‘Zowat het enige wat we nog niet doen, is het extra verversen van de handdoeken en het opschudden van de bedden op het einde van de dag. Daarvoor moeten we twee extra kamerbedienden aanwerven. Dat is het.’

Maar er is meer dan die vijf sterren, stelt de doorgewinterde hotelier, die ooit het Antwerpse Switel (bekend van de brand in 1994) leidde en in 1997 samen met zijn toenmalige echtgenote Martine Van Thillo (nicht van de mediatycoon Christian) La Réserve kocht van de stichtende familie Nellens. ‘De naam en faam van een hotel hangen vooral af van hoe de gasten het beleven. Dat wordt bepaald door een uitmuntende dienstverlening en een verfijnde interieurinrichting, waar je echt van omvergeblazen wordt. Het is vooral in dat laatste dat we voluit gaan investeren.’

Schermvullende weergave Eddy Walravens ©Wouter Van Vooren

Zeven miljoen euro trekken de investeerder Coucke en de vastgoedondernemer Versluys, die vorige week eigenaar werden van de grond en het gebouw, uit voor die metamorfose. De exploitatie blijft in handen van Walravens, die tijdwinst aanhaalt als reden voor de verkoop van zijn hotel aan het duo. ‘Met de financiële power en het netwerk van Coucke en de architecturale inzichten van Versluys kunnen we het in drie jaar doen.’ Met een vijfde ster hoopt Walravens de kamerprijzen te verdubbelen tot 600 à 2.500 euro per nacht.

Het cliënteel bestaat voor 80 procent uit leisure- en voor 20 procent uit businessklanten. Dat laatste cijfer moet in de nieuwe plannen fors hoger. Vreest Walravens niet dat bedrijven, nu ze tijdens de coronaperiode hebben geleerd hoe budgetvriendelijk Zoom en Teams zijn, zullen twijfelen om hun management te laten samenkomen in luxehotels? ‘Mensen zullen altijd behoefte hebben aan direct contact. En er is nog altijd veel geld, zeker bij grote bedrijven. Bovendien hebben veel Belgische CEO’s al een stek in Knokke en vinden ze het fijn om hun management naar hen toe te laten komen. Trouwens, al onze vergader- en seminarieruimten gaan we uitrusten met state-of-the-arttechnologie voor videoconferencing.’

Maar de gegoede families, koppels en singles die voor enkele dagen of weken willen komen genieten van het Knokse luxeleven blijven belangrijk. ‘Zien en gezien worden, daar draait het hier om’, geeft Walravens toe. Die hang naar status en luxe in een veilige en nette cocon van een badstad wordt volgens Stefaan Geerebaert, die met zijn Immo Brown de Knokse vastgoedmarkt door en door kent, almaar belangrijker. ‘Corona heeft veel mensen geleerd dat ze even goed vanop afstand kunnen werken. Bovendien ontvluchten ze het onveiligheidsgevoel in de steden. Niet alleen gegoede Vlamingen, maar ook Brusselaars, Duitsers, Nederlanders en Luxemburgers. Die verkopen ook almaar meer hun eerste huis in het binnenland en maken van hun tweede hun eerste verblijf.’

‘Daar profiteren ook de hotels van’, meent de voormalige Boeing-piloot, die nu jaarlijks voor 140 miljoen euro woningen verkoopt in vooral Het Zoute, de meest exclusieve, groenste en discreetste wijk. ‘Wie graag eens een teen in het Knokse vastgoedwater steekt, komt eerst een weekje op hotel. Wie er al verblijft en familie wil uitnodigen, huurt voor zijn kinderen en kleinkinderen enkele hotelkamers.’

Karavaan

‘Het lijkt erop dat Knokke wat op Monaco begint te lijken’, bevestigt Anthony Wittesaele die tendens. Hij is schepen van Toerisme in Knokke en notaris in Tielt. ‘De oude villa’s in de Kortrijkse, Roeselaarse en Tieltse groene wijken daalden de voorbije jaren met 75 procent in waarde, die in Knokke stegen met 40 procent. Met de opbrengst van de verkoop van hun eerste huis in het binnenland renoveren ze dat in Knokke. Op weekdagen komt hier ’s ochtends een karavaan aannemerscamionetten aan.’

Dat heeft ook een keerzijde: de grondprijzen in Knokke gaan door het dak. Soms, zegt Geerebaert, tot 3.000 euro per vierkante meter. De appartementen en huizen volgen die evolutie. ‘Er gaat bijvoorbeeld een villa van de hand voor 6 miljoen euro’, getuigt Wittesaele. ‘Die wordt platgegooid, en er wordt een nieuwbouw op gezet van nog eens 4 miljoen.’ Voor de hotels, die vooral pieken in het voorjaar en de zomer en een lage bezettingsgraad kennen in de winter, is dat dodelijk. Almaar meer familiale hoteleigenaars - in Knokke is geen enkele luxehotelketen actief - verkopen hun hotel aan de hoogst biedende.

Het stadsbestuur probeert dat seizoenseffect te doorbreken met een plejade aan evenementen. Wittesaele noemt de prestigieuze paardensporthappening Knokke Hippique in juni en de Zoute Grand Prix begin oktober, een rally en concours van oldtimer sportwagens, die dit jaar voor het eerst ook Brugge en Oostende zal aandoen. Ook het WK wielrennen maakt in september een zijsprong naar Knokke. Het stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheden van een grote kunstbeurs en expo’s. Paul Gheysens (van de bouwgroep Ghelamco) bouwt een tweede golf met congresfaciliteiten. En… een luxehotel.

Walravens ziet nog een bijkomende trend die de hotelmarkt ten goede kan komen. ‘Er is al een tijdje een shift bezig van appartement naar hotel. Vooral ouderen zien het niet meer zitten om bij aankomst eerst de koelkast te moeten vullen of zich zorgen te moeten maken om een haperende verwarming. In een hotel begin je meteen te genieten. Ze komen ook niet graag meer de volle twee zomermaanden, maar liever twee weken, en dat meerdere keren per jaar. En het geld is er. Kijk naar de Louis Vuitton-boetiek, daar staan ze in de rij als voor een brood bij de bakker.’