Er zit opnieuw roet in het eten voor het grootschalige golfproject van Paul Gheysens in Knokke-Heist, nu de rechtbank van Brugge de verkoop ontbindt van een stuk grond dat hij daarvoor nodig had. De zakenman is bereid een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, maar overweegt ook nog hoger beroep.