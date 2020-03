'Koersval Atenor mist elke rationele basis'

Zelfs al komt er een recessie van zes maanden, dat zal dat weinig of niets veranderen aan de resultaten die Atenor de komende twee à drie jaar zal kunnen voorleggen, verzekert Stéphan Sonneville, de CEO van de ontwikkelaar uit Terhulpen.

Om met mooie jaarcijfers uit te pakken zijn er leukere momenten dan de dag waarop de berenmarkt (een daling van de koersen met 20%) een feit is en het eigen aandeel mee de dieperik ingaat. ‘Maar het is precies nu ook het juiste moment om even duidelijk te maken dat die daling enkel en alleen is gebaseerd op emoties’, verzekert Stéphan Sonneville, de CEO van Atenor.

De situatie kan volgens de man die al dertig jaar voor Atenor werkt, waarvan 15 jaar als CEO, niet worden vergeleken met de situatie van de financiële crisis in 2008-2009. ‘Toen was er een systeemcrisis. Die is vandaag niet. En het Atenor van vandaag is ook niet meer het bedrijf van toen. 'We staan er vandaag veel beter voor. We zijn groter en vooral ook veel meer gediversifieerd.’

‘Toen hadden we een portefeuille met een tiental projecten en waren we maar actief in vier landen. Bovendien hadden we net voor de crisis duur aangekocht in Roemenië en Hongarije. Die markten in Centraal-Europa gingen toen voor vijf jaar dicht. Vandaag zitten we in acht landen met 28 projecten, tegenover 18 vier jaar geleden. En de Centraal-Europese landen, vorig jaar goed voor een economische groei van 4 procent, zullen vandaag eerder profiteren van internationale besparingsrondes van multinationals dan eronder te lijden’, zegt Sonneville. 50 procent van de portefeuille ligt vandaag in Centraal-Europa.

Dividend

De topman kan en mag geen garanties geven over het dividend in de komende jaren. ‘Laten we zeggen dat de aandeelhouder voldoende argumenten kan zien om optimistisch te blijven’. Sinds 2009 moest Atenor nooit zijn dividend verlagen. Ondanks de jaarlijkse verhoging van het dividend vanaf 2015 is het deel van de winst dat werd uitgekeerd over het boekjaar 2019 gedaald naar 34 procent. ‘Tussen 1997 en 2019 is het brutodividend van Atenor jaarlijks met gemiddeld 5,5 procent gestegen’, benadrukt Sydney Bens, de financieel directeur van Atenor.

Een concrete prognose voor 2020 geeft Atenor niet. Sonneville wil wel kwijt dat nu al 60 procent van de geambieerde inkomsten ‘onderweg’ zijn en het er voor de komende twee tot drie jaar meer dan behoorlijk uitziet. ‘We hebben vandaag 28 projecten. Onze pijplijn van vierkante meter in ontwikkeling is verdubbeld van 600.000 in 2016 naar 1.200.000 vandaag. 20 projecten zijn in aanbouw en 10 tot 15 daarvan gaan concreet bijdragen tot het resultaat van 2020. Corona, een groeivertraging of zes maanden recessie zullen daar weinig of niets aan veranderen. Pensioenfondsen en verzekeraars staan te dringen om in vastgoed te investeren, op voorwaarde dat het is verhuurd.’

De nettowinst van Atenor steeg vorig jaar met 7 procent naar 37,78 miljoen euro, het beste resultaat sinds de financiële crisis. Tien projecten in vijf landen hebben bijgedragen aan het resultaat. Vooral de oplevering van Naos in Luxemburg, de verkoop van de City Dox-gebouwen in Brussel, een nieuwe bijdrage van de overdracht van The One Office in de Europese wijk en het kantoorgebouw Vaci Greens speelden een sleutelrol. Het dividend over 2019 wordt verhoogd met 5 procent tot 2,31 euro per aandeel.