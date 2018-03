Koreanen azen op nieuwe kantoren Microsoft en KPMG

Het Koreaanse KTB Investment is bereid namens enkele institutionele investeerders (via de fondsmanager AXA) zo’n 137 miljoen euro te betalen voor het gebouw van 27.000 vierkante meter. Het voert vergevorderde, exclusieve onderhandelingen met de Belgische ontwikkelaar Codic, vernam De Tijd. De Koreanen aanvaarden naar verluidt een rendement van minder dan 4 procent, wat zeer uitzonderlijk is op de Belgische markt.

De luchthaven van Zaventem wordt gezien als een absolute toplocatie. De toegankelijkheid is er met de auto niet echter beter dan andere locaties in de buurt van de Brusselse ring, maar sinds de realisatie van de Diaboloverbinding scoren weinig locaties zo goed met lucht- én treinverbindingen. Het centrum van Brussel is op een kwartier bereikbaar. Bovendien zijn de fiscale en andere lasten in Brussel soms tot 40 euro per m² per jaar gehuurde ruimte hoger dan in de periferie.