Kotmadam Xior behoudt dividendbelofte

Toen midden maart de lockdown van kracht werd, keerden veel studenten naar huis omdat de universiteiten tijdelijk dichtgingen. Maar eens de regels versoepeld werden, kwamen vele jongeren terug en steeg de bezetting aanzienlijk, zegt Xior. Over de eerste zes maanden van dit jaar was 98,04 procent van de vestigingen bezet, nagenoeg evenveel als over heel 2019.

Weinig wanbetalers

Verhuur op schema

Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn opvallend positief. De verhuur voor het komende academiejaar loopt volgens schema, zowel in België, Nederland als Spanje. 'In sommige steden verloopt de verhuur zelfs beter dan verwacht', zegt een woordvoerster. 'We merken ook dat meer studenten besluiten hun huurcontracten te verlengen voor het volgende academiejaar. Dat heeft meerdere redenen: het is om te beginnen veel moeilijker geworden een ander kot te zoeken. Maar we zien ook dat sommigen door de pandemie alsnog beslissen in eigen land te blijven en geen extra jaar in het buitenland gaan studeren. En net als bij de vorige crisis beslist een aantal studenten er nog een jaartje bij te doen, omdat het niet het moment is zich op de arbeidsmarkt te wagen.'