Kotmadam Xior slaat grootste slag in Groningen

Xior koopt voor 92 miljoen euro een toren met bijna 700 studentenkoten in Groningen. Daarmee haalt de kotmadam van de Brusselse beurs haar grootste pand ooit binnen.

Een gaming area, een privé-eetkamer met panoramisch uitzicht, een fitnessruimte en 698 volledig ingerichte studio's. De kotstudenten in de Groningse woontoren Zernike leiden klaarblijkelijk een luxueus leven.

Xior, de specialist in studentenhuisvesting, trekt 92 miljoen euro uit voor het pand in de Noord-Nederlandse studentenstad. Het beursgenoteerde bedrijf neemt de 74 meter hoge toren over van het Amerikaanse investeringsfonds KKR. KKR verwierf eind jaren 80 bekendheid met zijn agressieve bod op de Amerikaanse voedings- en tabaksgigant RJR Nabisco, wat de private-equitysector een 'barbaarse' reputatie bezorgde.

Met 698 koten wordt de toren in Groningen het grootste kotencomplex in de portefeuille van Xior. Nederland verstevigt zijn status als groeimotor van het Antwerpse vastgoedbedrijf. Xior bezit al voor meer dan 1 miljard euro kamers bij de noorderburen. In Groningen, de vierde belangrijkste studentenstad van het land, heeft Xior al twee andere studentenpanden in zijn portefeuille.

Terwijl de Belgische thuismarkt nog een kwart van de portefeuille uitmaakt, is Nederland goed voor bijna 60 procent van de business van Xior. 'Nederland is een heel belangrijke en stabiele markt', zegt CEO Christian Teunissen. 'We verhuren er veel koten online, waarbij studenten een virtuele tour door het gebouw krijgen. Dat levert goede marges op.'

Corona

Opmerkelijk is dat de Zernike Toren pas in september dit jaar openging, maar toch al volledig verhuurd is. De coronacrisis creëert dus geen leegstand. 'Dat zien we in onze hele portefeuille', zegt Teunissen. 'In Nederland begint het verhuurseizoen normaal in juni. Maar dit jaar begonnen we al in volle coronacrisis omdat studenten zeker wilden zijn van hun kamer.' Ook in België ondervond Xior amper last van de coronacrisis. 'Normaal verlengt minder dan de helft van onze Belgische studenten hun jaarcontract. Dit jaar zitten we aan 65 procent.'

Ook in het coronajaar 2020 betaalden studenten netjes hun huur, al gunde kotbaas Xior hen twee maanden een kleine korting. Het solidariteitsfonds, waarin de CEO, bestuurders en managers van Xior vrijwillig 15 procent van hun loon zouden storten ter ondersteuning van de kwetsbaarste huurders, werd amper aangesproken. 'Er deden maar enkele studenten een beroep op', zegt Teunissen. 'We konden met iedereen goede afspraken maken.'

Hier en daar zien we eens een feestje. Het blijven jonge mensen, die momenteel nergens naartoe kunnen. Maar we leggen elk feestje onmiddellijk stil. Christian Teunissen CEO Xior

Het enige zichtbare restant van de coronacrisis zijn de onvermijdelijke kotfeestjes die in de gebouwen van Xior opduiken. 'Hier en daar zien we eens een feestje', zegt Teunissen. 'Het blijven jonge mensen, die momenteel nergens naartoe kunnen. Maar we leggen elk feestje onmiddellijk stil, desnoods bellen we de politie.'

Groei

Met de megadeal in Groningen zet Xior zijn verschroeiende groei verder. CEO Christian Teunissen startte in 2007 met 45 studentenkamers in Leuven. Bij de introductie op de Brusselse beurs vijf jaar geleden was zijn portefeuille al aangegroeid tot 2.000 kamers. Vandaag zit de teller aan 11.000.

Tegen eind 2023 ambieert Teunissen 15.000 studentenkamers. De CEO verzekert dat de schuldgraad van Xior onder 55 procent blijft. Teunissen kan dat dankzij de private plaatsing die zijn bedrijf vorige maand doorvoerde. Xior haalde toen vlot 55 miljoen euro op bij grote beleggers, de derde kapitaalronde van het jaar.

Volgens analist Frederic Renard (Kepler Cheuvreux) nadert de schuldgraad van Xior de 55 procent en dringt een nieuwe kapitaalverhoging zich op om de toekomstplannen te realiseren. ‘We denken aan 250 miljoen euro begin 2021', zegt Renard. Xior-CEO Teunissen blijft evenwel op de vlakte. 'We zullen zien', zegt hij. 'Eerst willen we gebouwen kopen.'