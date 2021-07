Kotmadam van de beurs palmt nu ook hotels in

De vastgoedgroep Xior bouwt een Antwerps hotel om tot studentenkoten. Dat is maar een kleine stap in het offensief van topman Christian Teunissen om tegen 2023 15.000 studenten onderdak te bieden.

Xior slaat een nieuwe slag. De Belgische specialist in studentenkoten gaat de 51 hotelkamers van het Antwerp Inn Hotel op de Franklin Rooseveltplaats verbouwen tot moderne kamers voor studenten.

Voor CEO Christian Teunissen zijn dit soort aankondigingen vaste prik. De Limburger begon zijn carrière in de verzekeringssector bij Fortis. In 2000 opende hij zijn eigen verzekeringskantoor, dat hij vijf jaar later verkocht. Vanaf 2005 legde hij zich toe op de vastgoedmarkt en twee jaar later realiseerde hij zijn eerste grote studentenproject met 45 koten in Leuven.

Teunissen kreeg het virus voor studentenvastgoed te pakken via zijn kotbaas in Leuven. 'Hij wist dat ik ervan droomde zelf kotbaas te worden en vroeg me in 2007 of ik enkele van zijn gebouwen wou overnemen', vertelde Teunissen eerder in De Tijd.

Bij de introductie van Xior op de Brusselse beurs eind 2015 was de portefeuille al aangegroeid tot 2.000 kamers. Eind maart had Xior een vastgoedportefeuille van 1.573 miljoen euro, met ruim 11.000 kamers. Inclusief de pijplijn zit het bedrijf op een portefeuille van 2 miljard euro en bijna 17.000 units.

Thuisbasis Antwerpen

België maakt nog maar een kwart van de portefeuille uit. Zo bezit Xior in zijn thuisbasis Antwerpen meer dan 1.000 studentenkamers. Het project Antwerp Inn is goed voor een investering van 18 miljoen euro, met een verwacht huurrendement van 5,75 procent.

België maakt nog maar een kwart van de portefeuille uit. Teunissen rook al snel dat de Nederlandse markt nog meer potentieel bood.

Maar Teunissen rook al snel dat de Nederlandse markt nog meer potentieel bood. Het land kampt al jaren met een tekort aan studentenhuisvesting, onder meer door de grote toevloed van buitenlandse studenten. De overheid heeft er voluit de kaart getrokken van internationale opleidingsprogramma’s in het Engels. De studenten blijven er meestal meerdere jaar en zijn dus interessante huurders.

Nederland is intussen goed voor meer de helft van de business van Xior. Zo deed het bedrijf vorig jaar zijn grootste aankoop ooit in Groningen. Xior betaalde toen 92 miljoen euro voor de overname van een toren met bijna 700 studentenkoten. Donderdag kondigde Teunissen alweer een nieuwe deal in Nederland aan. Het bedrijf koopt in Breda voor 24 miljoen euro de bestaande studentenresidentie Studio City Park. De overname verdubbelt het aantal operationele kamers in de stad tot 450.

De vraag naar koten blijkt enorm in Breda. Volgens Xior bestaan er voor de residentie Studio City Park wachtlijsten van meer dan 9 maanden met honderden studenten. Zelfs voor de parkeerplaatsen staan studenten in de rij.

Kapitaalverhoging

De ambities van Teunissen zijn groot. Tegen eind 2023 mikt hij op 15.000 studentenkamers. Om dat doel te bereiken voerde Xior deze maart nog een kapitaalverhoging voor 175 miljoen euro door. Samen met zijn trouwe luitenant en financieel directeur Frederik Snauwaert houdt Teunissen het stuur strak in handen. Met een belang van 17 procent zijn beide managers de referentieaandeelhouders van Xior. Ook de zakenman Marc Coucke (ex-Omega Pharma) bezit een onbekend aantal aandelen van het bedrijf.