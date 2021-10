Kwakkelend Evergrande vermijdt wanbetaling op het nippertje

Opluchting op de Aziatische beurzen vrijdagmorgen, na berichten dat Evergrande aan een langverwachte rentebetaling voldaan heeft. Het kwakkelende vastgoedconcern had tot 23 oktober om 83,5 miljoen dollar over te schrijven aan Citibank. Chinese staatsmedia melden dat Evergrande daarin geslaagd is. Het nieuws wordt bevestigd door bronnen van het Amerikaanse persagentschap Bloomberg.