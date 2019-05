Kwart meer huurinkomsten bij Aedifica

In het kwartaalverslag van de zorgvastgoedverhuurder Aedifica staan alleen plusjes bij de belangrijkste cijfers.

Aedifica gaf woensdagavond cijfers vrij over zijn dikkere vastgoedportefeuille, die logischerwijs meer huurinkomsten oplevert. Ook de bouw- en renovatieplannen zijn nog wat uitgebreid en de gemiddelde huurovereenkomst (21 jaar) was eind maart langer dan drie maanden eerder.

Kapitaalronde

Ook de schuldgraad steeg in het eerste kwartaal, maar we weten dat dat ondertussen is opgelost met een enorme kapitaalverhoging. Daarbij werd 418 miljoen euro vers geld opgehaald door de uitgifte van nieuwe aandelen, de grootste kapitaalverhoging tot dusver voor Belgisch beursgenoteerd vastgoed.