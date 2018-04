Kwartaalwinst WDP fors hoger

De eerste drie maanden van het jaar brachten de Wolvertemse magazijnontwikkelaar WDP 15 procent meer courante winst op.

De zogenaamde EPRA-winst, de winst uit de courante kernactiviteiten van de vastgoedgroep (nettowinst zonder het resultaat op de portefeuille, financiële winsten en afschrijvingen en waardeverminderingen op zonnepanelen), ging in het eerste kwartaal van 25,6 miljoen euro naar 29,5 miljoen euro (+15,3%).

Dat betekent dat ook de winst per aandeel de hoogte in gaat, van 1,20 naar 1,34 euro per aandeel (+11,7%).

De bezettingsgraad van de magazijnen bleef nagenoeg gelijk op 97,5 procent.

Verwachtingen

WDP bevestigt de verwachting dat de EPRA-winst over heel 2018 6 euro per aandeel zal bedragen, een stijging met 7 procent. Dat is lager dan de bijna 12 procent in het eerste kwartaal, doordat de opgeleverde projecten vorig jaar pas vanaf het tweede kwartaal van 2017 zijn beginnen bijdragen aan het resultaat. De komende kwartalen zal de winstgroei in vergelijking met vorig jaar met andere woorden minder hoog uitkomen.

850 miljoen euro Investeringsvolume Eind maart bedroeg het volume aan investeringen in magazijnen 850 miljoen euro. Dat betekent dat het volgens het oorspronkelijk plan 2016-2020 nog 150 miljoen euro moet investeren tot de deadline eind 2019.

Op basis van dit verwachte resultaat stelt WDP een dividend voor 2018 voorop van 4,80 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging van 7 procent tegenover 2017. WDP streeft naar een cumulatieve stijging van de EPRA-winst van 25 procent. Per aandeel is dan 7 euro tegen 2020.

Deadline

