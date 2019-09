'Laat de actieve bevolking niet het rekeningrijden betalen'

Het mobiliteitsprobleem geraakt niet opgelost door te morrelen in de marge. Voor Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace, moeten enkele heilige koeien rond mobiliteit en infrastrucruur worden geslacht.

Verhaeghe toonde zich tijdens het mobiliteitsdebat op de vastgoedtop Realty in Knokke vrij sceptisch over de voorstellen van professor Alexander D’Hooghe om de mobiliteitsproblemen in onze steden ‘snel’ aan te pakken. Ze lossen volgens hem weinig fundamenteels op.

De verschillende aanpak voor stedelijke en niet-stedelijke gebieden, een van de basisprincipes van D’Hooghe, gaat volgens hem niet op. ‘België is gewoon een grote stad’. D’Hooghe ziet precies oplossingen door een verschillend beleid te voeren in stedelijk en niet-stedelijk gebied.

We zijn volgens Verhaeghe veel te conservatief als het om mobiliteit gaat. ‘Er moet meer durven gezegd worden dat er meer infrastructuur moet komen. Er zijn al dertig jaar drie stroken op de Brusselse ring. Het verkeer is wel verveelvoudigd’. Met die redenering is D’Hooghe het eens: ‘België is wel begonnen met een inhaalbeweging op het vlak van infrastructuurinvesteringen. Een nieuw multimodaal systeem op punt stellen, vraagt wel snel twintig à dertig jaar. In de tussentijd moeten we met kleinere, alternatieve aanvullende oplossingen werken’. Verhaeghe vraagt zich wel af hoe we kunnen weten wat we binnen dertig jaar precies nodig hebben.

Gespreid in de wachtzaal

De voorzitter van Uplace pleit voor meer 'out of the box' denken, ook voor kleinere maatregelen. 'In Lausanne loste men het fileprobleem door scholen op verschillende uren te doen starten en stoppen. In Zwitserland laat men de patiënten gespreid, precies op het exact uur naar een consultatie komen. In België word je verwacht ‘s morgens allemaal in de wachtzaal te komen zitten om te wachten’.

Maak het verkeer open voor wie werkt, is een van zijn dada's. ‘Waarom wil men de actieven, de mensen die effectief werken -dat is maar 27 procent van de totale bevolking- doen betalen om naar hun werk te rijden? Is het logisch dat men gepensioneerden voordelen geeft om zich in het verkeer te bewegen, terwijl de actieven voortdurend stilstaan. Zeker in de spits, heb ik daar twijfels bij.´

Verhaeghe vreest dat de Belgische overheid, in tegenstelling tot landen als Nederland en Zwitserland, de komende jaren niet de financiële middelen zal hebben om de noodzakelijke zware infrastructuurinvesteringen te doen. ‘Ik denk dat het in belangrijke mate van de private sector zal moeten komen. Die is daartoe bereid, maar ze moet wel de nodige rechtzekerheid krijgen. En men moet ophouden de schuld bij Europa te leggen: landen als Nederland en Duitsland bewijzen dat het wel degelijk kan’.

Jorden Goossenaerts van architectenbureau Conix RDBM Architects benadrukte dat het niet de bedoeling kan zijn om de verneveling van het landschap zomaar verder te laten gaan. ‘De steden worden nog onderbenut. In de buurt van stations als Antwerpen-Centraal en Brussel-Noord gebeurt nog steeds te weinig rond betaalbaar wonen en werken’.