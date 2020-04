'Laat water in leegstaande gebouwen regelmatig circuleren'

Om te vermijden dat de kwaliteit van water verslechtert in (kantoor)gebouwen die door de coronacrisis tijdelijk in onbruik zijn, kunnen de beheerders het water best geregeld laten circuleren. Dat zegt Belgaqua, de vereniging van de Belgische waterbedrijven en rioolbeheerders.

Belgaqua benadrukt dat het water dat in ons land door de openbare netten verdeeld wordt, drinkbaar is en blijft. Maar omdat veel gebouwen - en dan vooral kantoorgebouwen - door de beperkende maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt worden of een zeer lage bezetting hebben, kan het zijn dat water daar nu al verschillende weken stilstaat in de binneninstallaties.