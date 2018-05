Laatste bedrijf Piqueur ook op de fles

De curatoren gingen over tot dagvaarding, ­nadat Your Estate Solution (Yes) - zoals het vastgoedbedrijf tegenwoordig heet - een afgesproken betaling binnen het concordaat niet was nagekomen. Normaal zou de rechtbank zich donderdag buigen over de vraag van de curatoren om de WCO-procedure, die Yes bescherming tegen schuldeisers gaf, in te trekken. De familie Piqueur heeft niet zolang gewacht en legt nu zelf de boeken neer, waardoor de zitting van donderdag overbodig wordt.