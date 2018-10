Lagere registratierechten doen aantal woningleningen opveren

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten in België is tijdens het derde kwartaal van dit jaar met 13 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het gaat om de eerste stijging op jaarbasis sinds het eerste kwartaal van 2017, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Veel Belgen hebben de voor hen gunstigere verlaging van de registratierechten afgewacht, luidt het.

Sinds 1 juni moet in Vlaanderen bij de aankoop van een woning 7 procent registratierechten betaald worden, waar dat eerder 10 procent was, of 5 procent bij woningen met een klein beschrijf. De fiscus kijkt nu niet langer naar het kadastraal inkomen, maar naar de werkelijke waarde. Veel mensen hebben volgens Febelfin gewacht met de aankoop van een woning op het voor hen gunstigere tarief van 7 procent. De kopers met een klein beschrijf zijn immers een minderheid.

In het derde trimester van 2018 werden er ongeveer 62.500 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een totaalbedrag van iets meer dan 8,5 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Dat is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 13 procent ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. In bedrag werd er 18 procent meer krediet verstrekt dan toen.

Record

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning steeg in het derde trimester tot 159.777 euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 156.221 euro was en in het derde kwartaal van 2016 nog 153.059 euro. Nooit eerder was dat bedrag zo hoog.