Land Invest moet uit Immpact stappen

Urban Living Belgium, het vroegere Land Invest Group, wordt gerechtelijk gedwongen om uit Antwerpse vastgoedgroep Immpact te stappen.

Urban Living Belgium moet haar aandelen in de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Immpact volledig afstaan. Dat heeft de rechtbank van Koophandel in Antwerpen beslist.

Sinds haar oprichting in 2003 wordt Immpact geleid door aandeelhouder Philippe Janssens. Land Invest Group, intussen opgedoopt tot Urban Land Invest, kreeg in 2014 als stille vennoot de overige vijftig procent in handen. Janssens bleef achter met de andere helft van de aandelen.

300 Appartementen Het vastgoedbedrijf ontwikkelt jaarlijks zo’n 300 appartementen.

Na een gerechtelijke procedure heeft de Antwerpse rechtbank van koophandel nu beslist dat Urban Living Belgium haar aandelen moet afstaan. Daardoor wordt oprichter Philipope Janssens volledige eigenaar van Immpact.

Afscheid

Philippe Janssens wilde zich al langer ontdoen van medeaandeelhouder Urban Living Belgium. Reden daarvoor was volgens Janssens een verschil in visie over de bedrijfsfilosofie bij Immpact.

Met de overname van Land Invest Group door Immobel (Marnix Galle) en Triple Living (Dirk Cavens) kwam de procedure in een stroomversnelling. Janssens benadrukt wel dat er sinds die overname duidelijk een andere wind waait bij Urban Living Belgium.

Over de verkoopprijs van de aandelen van Urban Living Belgium in Impact is niets bekend.

Antwerpen

Immpact ontwikkelt jaarlijks zo’n 300 appartementen. Het Antwerpse sp.a-kopstuk Tom Meeuws werd onlangs in verlegenheid gebracht omdat hij een appartement blijkt te bezitten in De Lichttoren, een prestigieus project van Immpact.