‘Landschapsbureaus zijn al tien jaar passé'

Tien jaar geleden reed Anthony Shaikh (38) met zijn bromfiets naar een pitch voor de inrichting van de Brusselse kantoren van Google. En hij won. Vandaag ontwerpt zijn bureau interieurs voor LinkedIn, Mastercard, Swift, Unilever en Roche. 'Hoe je een kantoor inricht, moet afhangen van wie er wat doet.'

Donna Summer in een anoniem bedrijvencomplex in Terhulpen, goed verstopt aan de rand van het Zoniënwoud. Het is niet wat je verwacht als je binnenwandelt in het hoofdkwartier van Admos, een van de grootste kantoorontwerpers van het land. Maar CEO en medeoprichter Anthony Shaikh heeft ons nog maar net een hand gegeven of hij rept zich al naar de draaitafel in de ontvangstruimte, en ‘I feel love’ knalt door de luidsprekers.

Contract van 25 miljoen voor Europese hoofdzetel Mastercard Admos (Cushman & Wakefield Design & Build) heeft het contract in de wacht gesleept voor de herinrichting van de volledige site van Mastercard. De betaalgigant heeft beslist zijn Europees hoofdkwartier in Brussel te behouden. Met het contract is 25 miljoen euro gemoeid, gespreid over twee jaar. Dat betekent dat het bedrijf van Anthony Shaikh in één klap meer dan een derde van zijn jaaromzet van 2019 (30 miljoen euro) heeft binnengehaald. Zo blijft Admos waarschijnlijk de grootste kantoorinrichter van België. Concurrenten zijn: Colliers International (11 miljoen euro omzet op de Belgische markt), CBRE Workplace (8 miljoen euro) en Tetris (Jones Lang Lasalle, 8 miljoen euro).

Discohits op vrijdagochtend zijn misschien niet iets waar een doorsnee werknemer naar snakt. Maar door de niet te stuiten digitalisering, de doorbraak van thuiswerken en de komst van flexibel werken, beseffen steeds meer bedrijven dat hun kantoor meer moet zijn dan een eenvoudige ruimte waar iedereen acht uur lang achter de pc zit. Met die boodschap trokken interieurarchitect Shaikh, zoon van een Pakistaanse vluchteling, en zijn toenmalige zakenpartner Christophe Erkens in 2010 al naar de markt.

‘Op basis van studies wisten we dat het klassieke landschapsbureau had afgedaan,’ vertelt de 38-jarige Shaikh. ‘Wij besloten onze kantoren in te richten naargelang de activiteiten van de mensen die er werken. We ontwierpen stille ruimtes voor wie rustig wil werken, flexplekken voor die mensen die niet altijd op kantoor zijn, vergaderruimtes in alle maten.’

Shaikh en Erkens hadden duidelijk een gat in de markt ontdekt. De indoorpub in de Londense kantoren van Linkedin, de vergaderruimte die vermomd is als Magritte-appel in het Brusselse hoofdkwartier van Google, de statige trap die de Brusselse vestiging van het advocatenkantoor Jones Day doet lijken op een universiteitsbibliotheek: ze komen allemaal uit de koker van de zestig werknemers die Admos vandaag telt.

‘Onze beginjaren waren echt rock-’n-roll’, vertelt Shaikh. ‘We hadden niets toen we begonnen. We werkten vanuit een kelder. Om onze bvba op te richten heb ik zelfs mijn koersfiets verkocht uit de periode toen ik nog een wielercarrière ambieerde. Ik zat toen met latere kleppers als Philippe Gilbert in het peloton. Mijn eerste ondernemersknepen had ik wel al geleerd bij mijn vader in de nachtwinkel. Toen ik zes was, mocht ik van hem af en toe aan de kassa staan.’

In 2010 kreeg Shaikh zijn eerste echte ondernemerskick. Na een pitch met tientallen andere interieurontwerpers haalde hij de opdracht binnen voor de inrichting van het Europese hoofdkwartier van Google in Brussel. Het betekende een vliegende start voor het jonge Admos.

Het project dat het een jaar later voor het betaalbedrijf Clear2Pay mocht uitwerken, bleek het toegangsticket tot de markt voor kantoorinrichting. ‘Daar hebben we voor de eerste keer The Village ontwikkeld’, zegt Shaikh. ‘Wij voegden de klassieke, saaie receptie en de traditionele kille cafetaria samen tot een informele ontmoetingsplek voor zowel medewerkers als klanten. Uiteindelijk bouwden we een bar. In plaats van een anonieme onthaalruimte zie je hier meteen een toog en een tapkraan als je binnenstapt. Het concept bleek wel degelijk een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Het is dus meer dan een hip statement.’

Clear2Pay was niet alleen belangrijk voor de groei van Admos, in de begeesterende medeoprichter Jurgen Ingels vond Shaikh ook een mentor en een vriend.

De formule sloeg aan. Behalve nationale advocatenbureaus (Jones Day), financiële instellingen (BNP Paribas, Allianz) en mediabedrijven (JC Decaux), industriële reuzen (BMW Belux) lokte de kantoordesigner ook internationale mastodonten zoals de IT-speler Dimension Data, LinkedIn en Siemens. Intussen kan Shaikh ook het Europese hoofdkwartier van het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi (ADIA) toevoegen aan dat lijstje.

Grote jongens

De steile opmars van het bedrijf uit Terhulpen ontging de grote jongens in de vastgoedwereld niet. Terwijl ook Jones, Lang Lasalle en CBRE aan hun mouw trokken, verkochten Shaikh en Erkens hun bedrijf in 2017 aan het Amerikaanse Cushman & Wakefield, een van de grootste kantoormakelaars ter wereld.

Admos was toen goed voor 2,3 miljoen euro winst en 18 miljoen omzet. Wat meteen de prijs is die Cushman & Wakefield heeft betaald om Admos binnen te rijven, valt te horen in de sector. Shaikh wil het bedrag niet bevestigen, maar wil wel kwijt dat ‘Admos sinds de overname de helft van de brutobedrijfswinst van Cushman & Wakefield België levert'.

Intussen is Admos omgedoopt tot Cushman & Wakefield Design & Build. Is het moeilijk voor een selfmade-man als Shaikh om deel uit te maken van een vastgoedmastodont? ‘Ja, we zijn wel wat van onze onafhankelijkheid verloren,’ geeft hij toe.

‘Het is mijn taak de ongedwongen, creatieve sfeer van in het begin te behouden. Maar het heeft ons ook veel opgeleverd. Terwijl we twee jaar geleden in de Jupiler League zaten, spelen we nu Champions League. Ik ben vorige week nog in Singapore geweest bij NTT, de moederholding boven Dimension Data. Ze willen hun 400 vestigingen wereldwijd inrichten volgens de ideeën en richtlijnen die we in hun kantoor in Brussel hebben ingevoerd.’

Begroting

Shaikh heeft een duidelijke visie over hoe het kantoor van de toekomst er moet uitzien. Maar zijn zijn state-of-the-artoplossingen niet vooral voor de happy few, bedrijven die goed boeren en zich kantoorexperimenten kunnen permitteren? ‘We werken nu ook voor de fiscale diensten van het Brussels Gewest. Je zal het niet geloven, maar daar zijn ze intussen ook doordrongen van het nieuwe werken, onder impuls van de directeur Dirk De Smedt.'

‘Het gat in de begroting, ik heb het gevonden’, stelt Shaikh. ‘De huur van veel overheidsdiensten ligt hoger dan de vierkantemeterprijs van de inrichting. Nochtans kunnen ze door slimmer in te richten veel plaats winnen. Voor de Brusselse fiscale diensten gaan we van ongeveer 60.000 naar 35.000 m2.’