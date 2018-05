Leasinvest-CEO Appelmans geeft fakkel door

De benoeming werd onlangs goedgekeurd door de raad van bestuur, maar was eerder al aangekondigd. Van Geyte was vorig jaar aangesteld als co-CEO naast Appelmans.

Luxemburg

De helft van het vastgoed van Leasinvest bevindt zich in Luxemburg, een derde in België en de rest in Oostenrijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in retailvastgoed en kantoren.