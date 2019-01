Leasinvest groeit fors in Luxemburg

De beursgenoteerde vastgoedgroep Leasinvest verwerft twee bijkomende gebouwen in Luxemburg ter waarde van 64 miljoen euro. 56 procent van de portefeuille van 990 miljoen euro zit nu in het groothertogdom.

Leasinvest Real Estate heeft, via Leasinvest Immo Lux, twee bijkomende gebouwen verworven in het EBBC Business Park nabij de luchthaven van Luxemburg. Dat heeft de groep nabeurs bekendgemaakt.

Na deze aankoop is Leasinvest eigenaar van drie van de zes gebouwen in het businesspark, terwijl de vennootschap via het vastgoedcertificaat Immo Lux Airport 68 procent aanhoudt in twee van de drie overige gebouwen.