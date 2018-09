Leasinvest koopt kantoorgebouw in Europese wijk

Vastgoedbedrijf Leasinvest legt 11,35 miljoen euro op tafel voor het kantoorgebouw Montoyer 14, dat tegen 2021 herontwikkeld zal worden.

Leasinvest koopt het gebouw van Next Estate Income Fund (NEIF), een fonds dat door BNP Paribas REIM Luxemburg wordt beheerd. De huidige huurder van Montoyer 14, de Verenigde Naties, zal het gebouw volgend jaar verlaten.

Het is de bedoeling het daarna volledig te herontwikkelen tot een 'prominent' kantoorgebouw dat aan de hedendaagse normen beantwoordt. Leasinvest heeft daarvoor de Waregemse vastgoedontwikkelaar ION onder de arm genomen.

Leasinvest streeft ernaar dat het vernieuwde gebouw, dat 4.000 m² kantoorruimte zal bieden, in het eerste kwartaal van 2021 klaar is. Leasinvest hoopt er dan een huurprijs van 275 euro per vierkante meter voor te krijgen.

Voor Leasinvest is dit het derde kantoorproject in de Europese wijk in twee jaar tijd, na Treesquare en Montoyer 63/65.

Cloche d'Or

Het vastgoedbedrijf laat verder weten een huurder te hebben gevonden voor het gebouw in de Rue Guillaume J. Kroll in Luxemburg. Het gaat om Mazars Luxembourg, een onderneming die zich toelegt op audit, accountancy en het geven van fiscaal en legaal advies. Mazars huurt het gebouw in het Cloche d'Or-district voor 9 jaar vanaf 1 mei 2019.