Leasinvest ontvangt 166 brieven van huurders

53 procent van de portefeuille van Leasinvest ligt in Luxemburg. Het EBBC Business Park in Senningerberg is een van de paradepaardjes in het groothertogdom.

Leasinvest, actief in de verhuur van retail en kantoren, kreeg 166 brieven van huurders die een opschorting van de huur of een geste vragen. Ze vertegenwoordigen 2,5 miljoen euro aan huurinkomsten per maand of zowat 40 procent van alle huurinkomsten.

‘We ontvingen al 166 brieven’, bevestigt Michel Van Geyte, de CEO van Leasinvest. Dat zijn er nauwelijks minder dan de 188 die Jan De Nys, de CEO van Retail Estates , in de brievenbus kreeg. Leasinvest (met Ackermans & van Haaren als referentieaandeelhouder) is met een participatie van 10 procent de grootste aandeelhouder van Retail Estates. De portefeuille van Leasinvest steunt op retail en kantoren. De voorbije jaren kwam de groei vooral van retail in Luxemburg (53% van de portefeuille) en Oostenrijk (16%).

‘We zijn bereid naar iedereen in de retail te luisteren. Ik moet wel vaststellen dat in andere landen op een meer volwassen manier wordt gepraat. In Duitsland heeft de German Council of Shopping Places een gedragscode hoe je dat het best met alle partijen samen aanpakt. Dat is zeer nuttig’, zegt Van Geyte.

Oostenrijk

Goed nieuws voor Leasinvest kwam er uit Oostenrijk. Woensdag konden de tuincentra, de doe-het-zelfzaken en de kleinere winkels heropenen, de rest volgt volgende week. Oostenrijk is het enige land waar het burgerlijk wetboek stelt dat bij een pandemie de huurprijzen van de winkels (kunnen) vervallen. De uitgangspositie van de huurders is in Oostenrijk dan ook sterker. ‘Het voornaamste voor iedereen is dat de winkels opnieuw opengaan’, benadrukt Van Geyte. Hij verwijst naar een filmpje met de ongewoon lange wachtrij op de eerste dag bij de doe-het-zelfketen Hornbach.

Op de eerste dag waarop de bouwmarkt Hornbach in Oostenrijk opnieuw openging, stond een ellenlange wachtrij op de parking.

Voor Leasinvest ligt de onzekerheid bij Retail Estates en bij de shoppingcenters in Luxemburg.

Retail Estates heeft meer dan 600 winkels in België en 200 in Nederland. Een algemene heropening in België komt er ten vroegste op 3 mei. De coronacrisis zal de winst en het dividend van Retail Estates drukken. Over het boekjaar 2018-2019 (eindigend in maart) ontving Leasinvest 5 miljoen euro aan Retail Estates-dividenden. De waarde van de participatie in Retail Estates is in een maand gehalveerd tot 61 miljoen euro.

Luxemburg