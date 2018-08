Leasinvest wil dividend minstens handhaven

Geen verrassingen bij Leasinvest , de vastgoedgroep gespecialiseerd in retail en kantoren in Luxemburg (54 procent), België (35 procent) en Oostenrijk (11 procent).

De huurinkomsten in de eerste zes maanden liggen in lijn met de eerste jaarhelft van 2017.

Het nettoresultaat steeg van 5,6 miljoen euro naar 19,7 miljoen euro of 3,99 euro per aandeel.

De herontwikkelingen van Treesquare in CBD van Brussel en uitbreiding van Frun Park in Asten succesvol opgeleverd. De verhuringen liggen in de lijn van de verwachtingen.

Over heel 2018 verwacht LRE, zoals reeds vermeld in het jaarverslag over 2018, huurinkomsten in lijn met die van 2017. De financieringskosten zullen wel dalen, mede als gevolg van de lopende herstructurering van de derivatenportefeuille.