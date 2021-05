Leuven staakt verzet tegen opvolger Uplace

Broeklin, de opvolger van het omstreden winkelcentrum Uplace in Machelen, is verlost van een jarenlange tegenstrever. De stad Leuven dient geen beroep in tegen de omgevingsvergunning die de 'werk-winkelwijk' in maart kreeg van de Vlaamse regering. Dat bevestigt de Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) aan De Tijd.