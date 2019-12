Louizatoren en Hôtel Wielemans in Duitse handen

Verzekeraar Athora Belgium stoot voor 190 miljoen euro zeven gebouwen af aan de Duitse groep Patrizia.

Verzekeraar Athora Belgium, de vroegere Belgische tak van het Italiaanse Generali, verkoopt zeven vastgoedactiva in België aan de Duitse vastgoedmanager Patrizia. Dat meldt Athora vrijdag in een persbericht. Het gaat om een transactie van 190 miljoen euro.

Het vastgoed zit bij de vennootschap Athora Real Estate Investments (AREI), een onderdeel van Athora Belgium en een deel van de activa van de polishouders van de verzekeraar. AREI omvat in totaal elf gebouwen. Patrizia neemt nu de aandelen van de firma en zeven van de elf panden over.

Het gaat onder meer om de Louizatoren aan de Louizalaan, waarin Athora Belgium gevestigd is, en Hôtel Wielemans in hartje Brussel. Ook kantoorpand La Hulpe in Watermaal-Bosvoorde verandert van eigenaar. De Louizatoren of Generalitoren dateert van de jaren 60 van vorige eeuw en was een van de eerste gebouwen in Brussel met een hoogte boven 80 m. Het geklasseerde Hôtel Wielemans uit 1925 is een art deco gebouw dat altijd dienst heeft gedaan als privéwoning.

Strategie

De verkoop is het gevolg van de analyse die Athora maakte van de vastgoedportefeuille na de overname van Generali België. Het doel daarvan was om na te gaan of die in overeenstemming was met de beleggingsstrategie van Athora.

'Met deze transactie herschikken we onze vastgoedportefeuille in overeenstemming met onze risicoappetijt. De huidige sterke vastgoedmarkt was een opportuniteit om zeven niet-essentiële activa te verkopen. De opbrengsten van deze transactie worden opnieuw in vastgoed geïnvesteerd', zegt Dorsan van Hecke, de CEO van Athora Belgium. De verkoop zal dan ook niet leiden tot een dividend.

Hoofdzetel

Athora Belgium zal overigens wegtrekken uit de Louizatoren. De hoofdzetel verhuist volgend jaar naar een recent verworven pand in de Marsveldstraat in Brussel.

De verzekeraar heeft 400 medewerkers in dienst en bedient om en bij de 530.000 klanten. In 2018 bedroeg het totaal van de premie-inkomsten ongeveer 685 miljoen euro. De activaportefeuille heeft een waarde van ongeveer 6,5 miljard euro.