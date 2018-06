Luxevastgoed schudt crisis van zich af

Woningen van meer dan een miljoen euro liggen dit jaar opmerkelijk goed in de markt. Vooral in Vlaanderen herneemt de interesse voor luxevastgoed.

Niet alleen aan de kust is het luxevastgoed begeerd. Ook in de rest van België herneemt de interesse voor miljoenenwoningen. ‘Tussen januari en mei dit jaar is het marktaandeel van woningen van meer dan een miljoen euro met 21 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar’, onderstreept notaris Bart Van Opstal van de federatie van notarissen. Ook in 2017 was er al een verschuiving naar het luxevastgoed, met een groei van het marktaandeel met 17 procent.

De notarisfederatie heeft met de vastgoedbarometer een exhaustief beeld van de Belgische vastgoedmarkt, waaronder dus ook het segment van het luxevastgoed. Uit de cijfers blijkt dat in 2017 voor de eerste keer meer dan 1.000 miljoenenwoningen verkocht werden, 1.118 panden om precies te zijn. In 2013 ging het om zowat 750 verkopen met een prijskaartje uitgedrukt in minstens 7 cijfers.

Knokke-Heist

Behalve op het conto van Brussel (en de rand) komt de toename vooral op dat van Knokke-Heist. Van alle panden die in de badstad verkocht werden, betrof 13 procent een miljoenenwoning. Antwerpen maakt een opmerkelijke entree in de top 10 (zie tabel). In 2017 kostte een kwart van de verkochte woningen in Sint-Martens-Latem meer dan een miljoen.

Wat wakkert de interesse voor dergelijke luxepanden aan? ‘Volgens ons gaat het om een inhaalbeweging. Het illustreert dat het topsegment de crisis achter zich is aan het laten. De gemiddelde verkoopprijs in het topsegment ligt in Vlaanderen nog 5 procent lager dan in 2013. Voor velen zitten de prijzen weer op een acceptabel niveau’, aldus van Opstal. Ter vergelijking: over alle segmenten heen werd vastgoed in Vlaanderen over diezelfde periode gemiddeld 2 procent duurder.