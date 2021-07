M80 stapt in syndicus-groep Gerantis

Met ruim 1.400 gebouwen in portefeuille is Gerantis een van de grotere spelers in België.

Het investeringsfonds M80 stapt in Gerantis, de groep boven vier syndicusbedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheren van mede-eigendommen. Castlemore, tot nu de enige eigenaar van Gerantis, legt ook extra middelen op tafel.

Gerantis bestaat uit de vennootschappen Jalo Beheer, Beheer en Housing Beheer in de regio Antwerpen en Exclusief Beheer in de regio Aalst/Ninove. Met een portefeuille van ruim 1.400 gebouwen is het een van de grotere spelers in België.

M80 en Castlemore pompen samen 17 miljoen euro in het bedrijf. Dat moet volgens de betrokkenen dienen voor nieuwe overnames en om 'een leidende rol' op te nemen in de consolidatie van de syndicusmarkt. Castelmore is de investeringsmaatschappij van de ondernemers Tim Nagels en Jelle Geerits. Ze investeert in bedrijven actief in de bouw-, de verpakkings- en de syndicussector.

Nummer zeven

Gerantis is de zevende participatie van het eind 2018 opgericht M80-fonds. Het bekendste bedrijf in de portefeuille is Le Pain Quotidien. M80 werd hoofdaandeelhouder van de bakkerijketen toen die uit haar as herrees na een zware herstructurering. Het kocht begin 2020 ook SpanTech, het bedrijf dat onder meer het pop-uptheater van Studio 100 bouwde voor de musical '40-45', en investeerde tevens in de deurenfabrikant Theuma.