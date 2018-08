MG Real Estate verkoopt uit op toplocatie in Willebroek

Vastgoedontwikkelaar MG Real Estate heeft de laatste toplocaties voor logistiek vastgoed op het MG Park De Hulst in Willebroek verkocht aan de Amerikaanse vastgoedfondsbeheerder CBRE Global Investors.

Het is niet evident om grote nieuwe logistieke panden in België in handen te krijgen. Van een echte boom is er in België, in tegenstelling tot in Nederland, geen sprake. De weinige grote nieuwe complexen worden vooral ontwikkeld door spelers als WDP , Montea en Groep Heylen die ze dan zelf in portefeuille houden.

CBRE Global Investors verwerft namens zijn logistiek fonds CBRE Logistics Venture nu wel in een klap drie activa op het logistiek park MG de Hulst in Willlebroek voor een bedrag van zo'n 70 miljoen euro. Het gaat om 133.000 vierkante meter: twee distributiecenters, verhuurd aan Nedcargo en Vanden Borre (samen 59.000 verhuurbare oppervlakte), en een bijkomende ontwikkelingspotentieel van nog eens 77.000 vierkante meter.

MG Parc De Hulst is een logistiek park van 500.00 vierkante meter waar zich eerder al Dachser, CMI, Federal Mogul, Makro Cash & Carry en Decathlon hebben gevestigd. MG Park De Hulst werd de voorbije jaren ontwikkeld door MG Real Estate, het bedrijf van de vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar Ignace De Paepe. De Paepe bouwt ook kantoren (zoals de KBC-toren) en retail.

Montea

MG Real Estate werkte voor De Hulst lange tijd samen met Montea. MG Real Estate ontwikkelde het park en de individuele projecten. Montea had een voorkooprecht op het vastgoed. Die samenwerking liep vlot tot er een discussie ontstond over de site die verhuurd was aan Nedcargo. Beide partijen gingen uit elkaar. Wat restte, is nu verkocht aan CBRE Global Investors.

CBRE Global investors heeft op het ogenblik voor zijn fondsen in totaal voor 1,4 miljard euro belegd op de Belgische vastgoedmarkt. ’Met de aankoop eerder dit jaar van het shoppingcenter Rive Gauche in Charleroi en nu de logistieke portefeuille Willebroek is het grootste gedeelte van de 600 miljoen euro die was toegewezen voor investeringen in België opgebruikt’, zegt country manager Piet Van Poppel..

Door nieuwe toewijzingen ziet hij die portefeuille binnen de twee jaar wel naar 2 miljard euro gaan.

Uitverkocht

In 2015 verkocht CBRE Global Investors nog vrijwel zijn hele portefeuille in België (waaronder zijn deel in de shopping centers Waasland en Wijnegem). ‘Dat had op de eerste plaats te maken met een aantal fondsen die ten einde liepen, niet met de kwaliteit van de activa of van de markt’.

CBRE Global investors belegt in België vooral in retail (750 miljoen euro, met Mediacité in Luik en Rive Gauche in Charleroi), kantoren (300 miljoen euro) en logistiek (250 miljoen euro). Naast Willebroek heeft het ook logistieke panden in Luik, Puurs en Eindhout.