MIPIM: In Cannes komt niets goedkoop

Op internationale beurzen worden waanzinnige prijzen betaald. Op de 29ste editie van MIPIM, de vierdaagse beurs voor internationaal vastgoed in Cannes, is het niet anders.

De organisator van MIPIM, Reed Midem, is een van de grootste organisatoren van beurzen en conferenties ter wereld. De omzet van deze beurs wordt geschat op 30 miljoen euro. Reed Midem verhuurt vele duizenden vierkante meters standen aan ruim 3.000 bedrijven en organisaties in en rond het Palais des Festivals. De huur alleen varieert van 500 tot 2.000 euro per vierkante meter. En dan is de inrichting van de stand en het verbruik niet meegerekend.

Horecakosten

Bedrijven die inschrijven onder de koepel krijgen goedkopere tickets, soms al van 650 euro. Een peulschil in vergelijking met de volle prijs van 1.900 euro per deelnemer die aan de ingang wordt betaald.

Logement vinden is peperduur in Cannes. In de luxehotels langs de Croissette wordt 800 tot 1.000 euro per nacht betaald. In de buurt van het station betaal je snel 400 euro. Veel bedrijven huren dan ook een appartement voor een week. Veel inwoners trekken ook voor een week uit hun woning, om die te verhuren. Zo betaalt één CEO 3.500 euro per week voor een studio van 40 vierkante meter. Om de kosten te drukken slapen sommigen in Nice, een half uur rijden.

En dan zijn er ook nog de horecakosten. Langs de Croissette kost een simpele koffie snel 12 euro, een avondarrangement 100 tot 150 euro per persoon.

#MeToo

Sommige bedrijven verkiezen dan ook een eigen jacht te huren. Alleen al de ligplaats kost 4.000 euro, de huur van het jacht zelf loopt in de tienduizenden euro.

Ook #MeToo heeft Cannes bereikt. The Financial Times berichtte vorige week dat de deelnemers aan de vastgoedbeurs een waarschuwing over hun gedrag ontvangen hebben, met een ‘code of conduct’. Geen enkele Belgische deelnemer blijkt die echter te hebben gekregen. ‘De Britten moeten hun eigen problemen niet doorschuiven’, viel off the record te horen op de beurs. De vastgoedsector kwam in het VK onder vuur na het Presidents Club Men Only Dinner, waar vrouwelijke personeelsleden werden vernederd en misbruikt.

Reed Midem verkoos dit jaar wel opmerkelijk geen minister of captain of industry als keynotespeaker voor de openingsconferentie, maar de 20-jarige Amerikaanse auteur Adora Svitak. Zij vertelde wat jongeren van de vastgoedwereld verwachten: ‘Toegankelijke ruimtes die iedereen aanmoedigen om elkaar te leren kennen van de wieg tot het graf. Bouw voor iedereen, niet alleen voor het juiste type millenials.’

Het aantal vrouwelijke deelnemers, 20 procent, is de voorbije jaren sterk toegenomen. De misplaatste extravagantie van de boomjaren, met ladderzatte Engelsen en snuivende Russen, is niet langer in het straatbeeld te zien. Langbenige en kortgerokte hostesses zijn zelfs op de Russische stands verdwenen. Wat zich achter de deuren van hotels, jachten en appartementen afspeelt, blijft wel onbekend.