‘Magazijnen van WDP zijn meer waard dan u denkt'

De magazijnspecialist WDP mag de waarde van zijn vastgoed iets hoger inschatten, stelt Morgan Stanley. Het gevolg: een zeldzaam koopadvies voor het populaire vastgoedaandeel.

Wanneer pik je best aandelen op van een groeibedrijf met een dijk van een palmares en voorspelbare cashflows? Met die vraag worstelen vastgoedanalisten die de magazijnverhuurder WDP volgen al jaren. Gisteren verscheen een zeldzaam koopadvies. De zakenbank Morgan Stanley hanteert een koersdoel van 175 euro over 12 maanden. Daarvoor moet de koers nog een kwart stijgen.

Aan de basis van het advies ligt een ambitieuzere waardering van de magazijnen die WDP bouwt en verhuurt. ‘Veel transacties van dit soort vastgoed zijn er niet. Schatters kijken bij WDP naar de huurinkomsten en gaan uit van een huurrendement van 6 procent per jaar,’ redeneert de vastgoedspecialist Johnny Walker. ‘Maar enkele verkopen van eind vorig jaar in België en Nederland gebeurden tegen lagere rendementen. Onze informatie uit de sector impliceert dat de huurrendementen in de Benelux dichter tegen 5 procent liggen.’

Schermvullende weergave Samen met Barco kwam WDP begin dit jaar de Bel20-index binnen. ©BELGA

Volgens het jaarverslag van WDP was al het vastgoed samen 3,4 miljard of 71,2 euro per aandeel waard eind 2018. De hypothese van Morgan Stanley plakt daar 46 euro meer op. In dat geval zou het aandeel een pak minder duur ogen omdat het verschil tussen de beurskoers en de waarde van het vastgoed per aandeel veel lager ligt.

‘We geven toe dat de waarderingen niet in een jaar tijd aangepast zullen worden aan recente transacties,’ relativeert het analistenteam. Het verwacht een sprong van 71,2 naar 95 euro bij de volgende jaarresultaten. ‘Daarbovenop verwachten we een versnelde stijging van de huurinkomsten.’

Als we geen rekening houden met de expansie van WDP, stegen de huurinkomsten in 2018 maar met 1,7 procent. Dat was grotendeels te danken aan jaarlijkse indexeringen. Het bedrijf surft op de golf van online verkopers, dus vindt het makkelijk huurders voor nieuwe magazijnen.

‘De penetratie van e-commerce staat in het Verenigd Koninkrijk verder dan op het Europese vasteland,’ gaat Morgan Stanley verder. ‘Toen het belang van ecommerce in de de Britse kleinhandelsverkopen boven 11 procent ging kwam er een kantelpunt op de vastgoedmarkt, waarna de huurprijzen voor logistieke gebouwen gevoelig stegen. België nadert dat niveau, en Nederland is er al boven.’