Makelaar Trevi ziet eerste correcties op vastgoedmarkt

De prijzen op de woningmarkt zijn in het tweede kwartaal verder gestegen. Maar in een aantal segmenten daalt de prijs de komende twaalf maanden, zegt de vastgoedmakelaar.

De prijsindex van Trevi, een makelaar met 35 kantoren in België waarvan zeven in Vlaanderen, is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen, van 113,74 naar 114,26. Sinds midden 2014 steeg de index bijna elk kwartaal. Ook voor de rest van 2018 worden stijgingen verwacht.

De verschillen tussen de deelsegmenten worden steeds groter, benadrukt de makelaar.

In sommige segmenten verwacht Trevi een prijsdaling. Eigendommen die niet over een specifieke troef beschikken in de gemiddelde of iets hogere prijsklasse dalen de komende 12 maanden wellicht met 2 tot 3 procent. De redelijk hoge productie van nieuwbouwwoningen leidt volgens Trevi tot een lichte daling op de hele markt, ook de markt van het bestaand vastgoed.

Appartementen in mede-eigendommen met hoge uitgaven dalen de komende 12 maanden met 3 tot 5 procent. De grote werkzaamheden in de mede-eigendommen hebben een grote impact op de prijsbepaling. Dat geldt zeker voor de units waarvan de verkoopprijs hoger ligt dan 200.000 euro (of 350.000 euro in het Brussels Gewest). 'Die appartementen hebben een grotere oppervlakte en het bijbehorende grotere aandeel in de kosten wegen zwaar door op de driemaandelijkse lasten', zegt Benoït Delrue van Trevi.

In andere segmenten blijft de prijs stijgen. Instapeigendommen zullen het beter blijven doen dan de evolutie van de globale index.

Dat segment zou zelfs een boom doormaken die volgens Trevi zal schommelen tussen 5 en 10 procent de komende 12 maanden. De daling van het aanbod, de stijging van de bouwgrondprijzen en de grote vraag van beleggers stuwen de prijzen hoger. Jongeren doen er alles voor om hun eerste woning te pakken te krijgen.