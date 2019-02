Meerwaarden redden dividend Home Invest Belgium

Opnieuw keert de verhuurder van woningen in totaal 25 eurocent meer uit dan een jaar voordien. Het vastgoed dat verkocht raakte aan een prijs boven de aankoopprijs staan het bedrijf toe bijna de helft meer winst uit te keren dan de recurrente huurinkomsten.

De winstuitkering van Home Invest Belgium zakte deze eeuw nog niet, en het boekjaar 2018 zal geen uitzondering zijn. Na het voorschot van 3,75 euro bruto per aandeel komt er midden mei nog een slotdividend van 1 euro: in totaal is dat 0,25 euro meer dan een jaar geleden, net als elk jaar in de recente geschiedenis van het bedrijf.

Vastgoedbeleggers rekenen op die regelmaat. Om de verwachtingen waar te maken ligt het dividend per aandeel net geen 48 procent hoger dan de EPRA-winst. Dat geeft aan in welke mate het dividend wordt ondersteund door het kernmetier: woningen verhuren. De boekhoudkundige meer- of minwaarden in de portefeuille tellen niet mee, zelfs niet als een stuk vastgoed effectief werd verkocht tijdens het boekjaar. Die winst is immers niet recurrent. Home Invest verhandelt wel genoeg vastgoed om ieder jaar meerwaarden te realiseren.

Gelukkig mag Home Invest Belgium die gerealiseerde winsten na een verkooptransactie wel uitkeren als dividend. In 2018 ging het om 3,3 miljoen euro. Toch priemt het totale dividend (15,6 miljoen euro) boven de uitkeerbare winst (14,1 miljoen euro) uit. Dat is de eerste keer in minstens zes jaar, blijkt uit het jaarverslag dat donderdagavond verscheen.

Het bedrijf benoemt dat de bijdrage van meerwaarden aan het totaal uitkeerbare resultaat zakte. Dat noemt het tijdelijk, met een verwijzing naar veranderde boekhoudregels. In 2017 kon een transactie in de boeken bij een verkoopsovereenkomst, vanaf 2018 pas bij de ondertekening van de akte. Daardoor belandden enkele aktes in de eerste maanden van vorig jaar al in het jaarresultaat van 2017.

Management