Miljardair krijgt groen licht voor 'tulptoren' in Londen

Het gebouw wordt, als alle vergunningen rond zijn, 305 meter hoog, goed voor de tweede plaats in West-Europa.

De Braziliaanse miljardair Joseph Safra, die de gelijknamige bank- en investeringsgroep leidt, heeft een goedkeuring op zak voor de bouw van een 305 meter hoge futuristische toren in het financiƫle district van Londen, naast een ander iconisch gebouw dat in zijn handen is, 'The Gherkin' of 'De Augurk'.

De vergunning werd afgeleverd door het Planning and Transportation Committee van de stad Londen. Het dossier moet nu nog passeren langs de burgemeester en de Britse regering voor de bouwwerken van start kunnen gaan.

Het groen licht kwam er ondanks kritiek, onder meer van de instantie Historic Royal Palaces die vindt dat het bouwwerk het zicht op de Tower of London zal belemmeren. De luchthaven London City was dan weer bezorgd dat de toren de radar zal storen.

De 'tulptoren' ontleent zijn naam aan de tulpvormige constructie boven op het gebouw. Die zal onder meer een restaurant en bars omvatten. Het project stelt zelfs voor dat mensen in roterende gondels aan de buitenkant van de toren kunnen genieten van het uitzicht. Met 305 meter wordt het het tweede hoogste gebouw van West-Europa. De kampioen is The Shard, ook in Londen, goed voor 309,7 meter.